Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Defensie zoekt mensen: 2,3 miljoen jongeren krijgen oproep

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar kunnen binnenkort post verwachten van Defensie. Niet omdat ze iets verkeerd hebben gedaan, maar juist omdat ze misschien wel iets kunnen betekenen. Het ministerie stuurt namelijk een vragenlijst naar meer dan 2,3 miljoen jongeren met de simpele vraag: zou jij het leger in willen?

Het doel is duidelijk: Defensie heeft mensen nodig. Veel mensen. Er staan ruim 10.000 vacatures open en dat aantal groeit alleen maar. De ambitie? Een krijgsmacht van 200.000 mensen. Op dit moment zijn dat er nog 74.000, waarvan iets meer dan de helft beroepsmilitair is.

Geen dienstplicht, maar wel een duwtje in de rug

Nederland kent geen actieve dienstplicht meer, al krijgt iedereen op z’n 17e nog steeds een officiële brief waarin staat dat je dienstplichtig bent. Dat klinkt spannend, maar je hoeft voorlopig niets te doen. De nieuwe enquête is iets anders: die is vrijwillig, maar wél bedoeld om serieuze gegadigden eruit te filteren.

Wie de vragenlijst invult, maakt kans om verder in het selectieproces te komen. Defensie kijkt naar motivatie, kwaliteiten en inzetbaarheid. Word je geselecteerd, dan volgen medische en fysieke keuringen en mogelijk een plekje in de basisopleiding.

Dienjaar, reservist of fulltime in het groen

Defensie zoekt versterking op drie fronten. Ten eerste: fulltime militairen, mensen die zich voor langere tijd willen binden aan de krijgsmacht. Daarnaast is er het zogeheten dienjaar, waarbij jongeren een jaar lang kennismaken met het leger. Tot slot zijn er de reservisten: burgers die naast hun baan of studie parttime worden ingezet, bijvoorbeeld bij noodsituaties of oefeningen.

Dit jaar wil Defensie in totaal 8200 nieuwe militairen opleiden, waarvan 5200 beroeps, 1100 in het dienjaar en 1900 als reservist. Het kabinet stelt jaarlijks 260 miljoen euro beschikbaar om deze instroom mogelijk te maken.

Te weinig plekken

Toch is er nog een flinke hobbel te nemen. Zelfs als duizenden jongeren zich wél aanmelden, zijn er simpelweg te weinig plekken om iedereen op te leiden. Er is een tekort aan kazernes, oefenterreinen en instructeurs. Dat laatste gaat vooral om onderofficieren die de trainingen moeten verzorgen.

Daarom wil Defensie dat de enquête in de toekomst mogelijk een verplichtend karakter krijgt. Dit heeft niets met dienstplicht te maken, maar wordt wél als middel ingezet om in tijden van crisis of oorlog sneller te kunnen opschalen.

Metro schreef eerder over hoe een moderne dienstplicht eruit zou kunnen zien.

Reacties