De lente komt eraan, en zo ook het lenteweer

Het is vandaag 1 maart en dat betekent nog precies 20 dagen totdat de lente begint. En voor wie met smart op zit te wachten op lenteweer hebben we goed nieuws: de maand maart lijkt zacht, droog en ook bést wel zonnig te worden.

De maand begint droog met geregeld zonneschijn en ook de tweede helft van maart lijkt zacht te verlopen. De kans op regen neemt iets toe, maar de droge momenten lijken de overhand te houden.

Lenteweer op komst

De eerste dagen van maart verlopen nog vrij fris met temperaturen van 8 tot 10 graden. In de nachten kan het nog koud zijn met kans op vorst, maar dit is voor de derde maand van het jaar ook nog wel te verwachten.

Later wordt het beduidend zachter door de aanvoer van zachtere lucht en krijgen we te maken met pril lenteweer. In het hele land komen de temperaturen boven 10 graden uit en is de kans groot dat er enkele lentedagen bijzitten met temperaturen van boven de 15 graden. Ook de eerste warme dag met 20 graden of meer is niet uitgesloten. Verder zijn de neerslagkansen erg laag, maar een enkele bui is wel mogelijk.

In de tweede helft van de maand neemt de kans op regen wat toe, maar kletsnat wordt het waarschijnlijk niet. Het lenteweer blijft nog in de lucht hangen. Wat betreft temperaturen lijkt het zacht te blijven. Eind maart zijn temperaturen van 10 tot 12 graden gebruikelijk. Lenteachtige temperaturen van 15 graden of meer behoren tot de mogelijkheden.

Februari zonniger en droger

En februari? De korte maand was volgens Weeronline zonniger en droger dan normaal. Er waren zelfs al enkele dagen waarop we te maken kregen met lenteweer.

Vorig jaar was februari nog recordwarm én kletsnat. Dit jaar viel er duidelijk minder neerslag met gemiddeld over het land 28 millimeter, in tegenstelling tot zo’n 66 millimeter normaal. Vorig jaar viel er nog 116 millimeter. Daarnaast was het met 105 zonuren tegen 95 normaal zonnig. Vorig jaar scheen de zon slechts 52 uur.

Deze februari werd in De Bilt een normaal aantal van elf vorstdagen geteld. Tot en met 19 februari lag de temperatuur onder 10 graden, maar in de laatste dagen van februari was het flink zacht. Op 21 februari werd het 19,3 graden in Woensdrecht en 17,9 graden in De Bilt. Het was niet alleen de eerste lentedag van het jaar, het was ook niet eerder in het jaar zo warm.

