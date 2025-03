Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burgemeester Vlaardingen door het stof na bekritiseerde 1 april-grap: ‘Geen goeie act’

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen baalt van de inmiddels beruchte ‘1 april-grap over café Mes’. De grap over het feit dat de kroeg in zijn stad van naam – vanwege het wapen – moest veranderen, is aan alle kanten verkeerd gevallen. Wijbenga: „We gaan niet meer liegen.”

Wijbenga is sinds 2021 burgemeester van Vlaardingen en heeft in zijn gemeente al het een en ander aan de hand gehad. Zo besloot hij wegens explosies woningen te sluiten. Vers in ieders geheugen ligt de verschrikkelijke mishandeling van een meisje van 10 jaar, door haar pleegouders. Daarover vertelde Bert Wijbenga vorig jaar in Op1.

Balen van 1 april-grap in Vlaardingen

De nu zoveel besproken en bekritiseerde 1 april-grap valt in het niet bij wat er met het meisje van 10 is gebeurd, maar er ontstond de afgelopen dagen toch een storm van verontwaardiging over Vlaardingen. Wijbenga baalt dat hij tijdens de voorbereidingen van de 1 april-grap over de zogenaamde naamsverandering van café Mes niet heeft aangevoeld dat het geen goed idee was. „Ik neem het mezelf kwalijk dat ik dat fingerspitzengefühl daar niet had”, zei de burgemeester gisteravond in de talkshow Beau op RTL 4. Een dag eerder had hij in een verklaring het boetekleed ook al aangetrokken.

De grap was bedoeld om aandacht te vragen voor wapenbezit onder jongeren, maar leidde tot veel verontwaardiging bij verschillende media die over de naamsverandering hadden bericht. De eigenaar van café Mes zat in het complot. De burgemeester legde bij Beau uit dat het idee controversieel was toen het geopperd werd en dat er bedenkingen waren. Uiteindelijk werd toch besloten ermee door te gaan. De gemeente Vlaardingen hield na vragen van de media vol dat het geen grap was. Wijbenga: „Dat hebben we achteraf gezien fout gedaan. Dat we dat hebben volgehouden, is niet goed.”

Campagne tegen wapenbezit

De campagne van Vlaardingen tegen wapenbezit gaat wel door, stelt de burgemeester. „Want het is echt erg wat er in steden aan de hand is.” Zo worden in Vlaardingen volgens Wijbenga wekelijks messen in beslag genomen bij fouilleringsacties.

👇 Reactie Dick Schoof op Vlaardingen Premier Dick Schoof vindt het niet verstandig om als overheid te liegen. Hij zei dat in eerste reactie op de 1 april-grap van de gemeente Vlaardingen over de naamsverandering van café Mes, een grap die hij op dat moment nog niet goed kende. „Als overheid heb je een vertrouwensrelatie met je burgers, dus het lijkt me onverstandig om te liegen”, aldus de premier, die deze week zelf hoofdpersoon was in een grap van tv-programma LUBACH.

Geen geloof in 1 april-grap

Op de vraag hoe de gemeente Vlaardingen nu verder moet, zei Wijbenga in Beau dat er in ieder geval niet meer zal worden gelogen. „Dit was geen goeie act, daar stoppen we ook mee.”

Veel mensen geloven niet dat het een 1 april-grap betreft. Zij hebben het idee dat Vlaardingen dat heeft verzonnen, toen de naamsverandering van café Mes zoveel consternatie opleverde. Anderen die wel in de 1 april-grap geloven, vinden het totaal smakeloos. In ieder geval richting nabestaanden van slachtoffers van steekpartijen met een mes.

