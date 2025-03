Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden euro’s ingezameld voor slachtoffers brand in Arnhem: ‘Alles is weg’

Voor de slachtoffers van de brand in Arnhem is inmiddels minstens 33.000 euro opgehaald. Ook aan inzamelingsacties, waarbij onder andere levensmiddelen worden ingezameld, wordt daags na de brand massaal gehoor gegeven. Gisteravond maakte de politie bekend dat de brand in Arnhem vermoedelijk is veroorzaakt door brandstichting.

Na de brand werden er in Arnhem tal van inzamelingsacties opgezet om de getroffenen te ondersteunen. Zo heeft één van de doneeracties al meer dan 27.000 euro opgehaald, een andere doneeractie heeft zo’n 6000 euro opgehaald.

Niets meer na brand

“Veel bewoners hebben letterlijk niets meer. Geen kleding, geen meubels, geen documenten, geen plek om te slapen”, vertelt één van de initiatiefnemer van een van de acties tegen het ANP.

“Meer dan tien historische panden in het hart van Arnhem zijn in vlammen opgegaan. Winkels, huizen, herinneringen. Alles weg. Mensen zijn hun thuis en hun toekomst kwijt”, zegt een andere initatiefnemer. Met de actie wil de initiatiefnemer directe steun bieden aan de getroffen bewoners en ondernemers. “De opbrengst gaat naar herstel, noodhulp en wederopbouw.”

Tal van initiatieven in Arnhem voor slachtoffers

Ook zijn er inleverpunten opgezet voor kleding, biedt een Arnhems restaurant warme maaltijden aan, stelt een Arnhems café werkplekken, ontmoetingsplekken en vervoer beschikbaar voor slachtoffers van de brand die dat nodig hebben. Aan sommige inzamelingsacties wordt zoveel gehoor gegeven dat ze de ingeleverde spullen niet meer kwijt kunnen en moeten stoppen, meldde Omroep Gelderland.

De politie maakte gisteravond bekend uit te gaan van brandstichting. Naar aanleiding van de brand die in de nacht van woensdag op donderdag ontstond in het centrum van Arnhem, zijn drie verdachten op gepakt. Het gaat om mannen van 30, 41 en 57 jaar, waarvan er tenminste twee uit Arnhem komen.

Burgemeester van Arnhem geschokt

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch reageert geschokt op het nieuws. In een reactie op X laat hij weten het een ‘hartverscheurende gedachte’ te vinden dat de politie uit gaat van brandstichting.

Bij de brand in de nacht van woensdag op donderdag werden meerdere historische panden in de as gelegd. Na 24 uur lukte het de brandweer pas om het vuur compleet te doven. „Vele Arnhemmers verloren hun huis en bezittingen, en onze binnenstad zal voor altijd een litteken dragen”, zegt hij. Ook geeft hij „complimenten en dank aan de politie voor hun doortastende en effectief recherchewerk”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat drie verdachten zijn aangehouden in verband met de vernietigende brand in het centrum van Arnhem. Het gaat om mannen van 30, 41 en 57 jaar. De politie gaat uit van brandstichting – een hartverscheurende gedachte. — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) March 8, 2025

61 adressen niet terug

Het vuur ontstond in de Varkensstraat in hart van het centrum van Arnhem. Zestig tot tachtig mensen zijn opgevangen na de grote brand. Het gaat volgens de gemeente om „betrokkenen en omwonenden”. Niemand raakte gewond, vijf mensen raakten hun woning kwijt.

Vrijdag werd duidelijk dat 71 adressen terug kunnen naar hun woning of bedrijf, terwijl dat op 61 adressen dat niet mogelijk is.

Reacties