Boete gehalveerd voor artsen die ‘buiten boekje om’ medicijnen voorschreven tijdens coronacrisis

Vier artsen die tijdens de coronarcrisis ‘off-label’ de medicijnen hydroxychloroquine en/of ivermectine voorschreven bij COVID-19-patiënten, moeten daar een boete voor betalen. Wel halveert de Raad van State deze boetes vandaag. Het bedrag dat het ministerie van Volksgezondheid in eerste instantie eiste, bleek te hoog.

De coronacrisis ligt al een tijdje achter ons. We zijn inmiddels alweer vijf jaar verder sinds de eerste coronabesmettingen in ons land, al zullen we die bewogen tijd van lockdowns, avondklokken en mondkapjes ook weer niet snel vergeten. Eerder blikten verschillende coronagezichten zoals Marion Koopmans en Diederik Gommers terug op de pandemie en hekelden zij delen van het coronabeleid.

Artsen schreven off-label medicijnen voor bij COVID-patiënten

Maar toch zijn er ook nog naweeën voelbaar van de coronacrisis. Zo ook de rechtszaak rondom de vier dokters die patiënten off-label hydroxychloroquine en/of ivermectine voorschreven tijdens de pandemie.

De artsen schreven het medicijn, buiten het boekje om, voor aan patiënten met COVID-19 en overtraden daarmee de Geneesmiddelenwet. Off-label betekent dat de dokters dit voorschreven buiten de indicaties van het College ter Beoordeling van Geneesmidddelen om.

Hydroxychloroquine en/of ivermectine

Een huisarts mag geneesmiddelen alleen off-label voorschrijven als er protocollen en standaarden zijn of in ontwikkeling zijn die het voorschrijven van zulke geneesmiddelen toelaten. Maar dat was bij deze hydroxychloroquine en/of ivermectine niet het geval. De Nederlandse beroepsvereniging van huisartsen raadde deze medicijnen bij COVID-19 destijds juist af. Waardoor de artsen dit middel niet mochten voorschrijven.

Dus overtraden de dokters de wet. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) legde hen daarom een boete op.

Raad van State halveert boete

De Raad van State boog zich ook over de zaak en halveerde vandaag de boetes. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden gedurende de pandemie verlaagde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de boetes. Dat betekent dat drie artsen ieder een boete van 1500 euro moeten betalen en één arts een boete van 3187,50 euro.

De coronapandemie bracht voor artsen grote onzekerheid met zich mee. Op het moment van de overtredingen waren geen geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 geregistreerd en was voor het grootste deel van de bevolking nog geen vaccin beschikbaar. De artsen zagen zich geconfronteerd met ernstig zieke patiënten in een levensbedreigende situatie die zij alleen naar het ziekenhuis konden sturen.

Geen twijfel aan de intenties van dokters

Toch zijn huisartsen verplicht zich te houden aan de inzichten en regels vanuit de beroepsgroep. De Afdeling bestuursrechtspraak twijfelt niet aan de intenties van de artsen om in deze uitzonderlijke omstandigheden op gewetensvolle wijze invulling te geven aan hun professionele verantwoordelijkheid als arts.

