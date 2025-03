Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Begin van de lente waarschijnlijk zacht, maar wisselvallig

Kunnen we in april dan eindelijk de winterjas thuislaten? Waarschijnlijk wel! Volgens Weeronline is de kans groot dat we aan het begin van de lente te maken krijgen zacht, maar wisselvallig weer.

Het weerbureau voorziet middagtemperaturen van 12 tot 15 graden en dat is iets zachter dan gebruikelijk. Normaal is het eind maart 10 tot 12 graden.

Lente in april

De komende week stijgt de temperatuur naar 12 tot 17 graden en in het zuidoosten wordt het mogelijk nog wat warmer. De zon schijnt eerst uitbundig, maar vanaf volgend weekend neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. Waarschijnlijk valt begin april wat meer neerslag dan gebruikelijk.

Richting het midden van april zijn er signalen dat het droger en zonniger wordt. De temperatuur komt waarschijnlijk uit op 13 tot 17 graden en dat is iets zachter dan normaal. Half april zijn temperaturen van 12 tot 15 graden gebruikelijk. Weeronline benadrukt wel dat de temperatuursverwachting voor april nog enigszins onzeker is.

WarmterecordsÂ

In de periode naar de lente toe, is het de afgelopen tijd ook al aardig zacht geweest. Zo zacht zelfs dat er in februari en in maart meerdere warmterecords sneuvelden. Zo is 8 maart de boeken ingegaan als de warmste 8 maart ooit gemeten. Om 11.20 uur was het in De Bilt 16,5 graden. Het oude record dateerde uit 2014, toen werd het op het hoofdstation 16,0 graden.

In de rest van het land werd het zelfs nog warmer op 8 maart, met temperaturen rond de 17 graden, meldt Weeronline. Het landelijke record werd ook in 2014 genoteerd in Maastricht, het werd daar toen 18,9 graden.

