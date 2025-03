Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlands bedrijf op het matje geroepen door LEGO vanwege gebruik van ‘legoblokken’

Slecht nieuws voor een Nederlands betonbedrijf: LEGO heeft tegen hen een korting geding aangespannen omdat het volgens het merk misbruik maakt van hun merknaam. Het bedrijf uit Heerhugowaard verkoopt betonmallen waarmee je blokken kunt maken die sterk lijken op de bekende bouwstenen van LEGO.

Volgens de Deense speelgoedfabrikant is dat een inbreuk op hun merkrecht.

Nederlands bedrijf vs. LEGO

Het gaat om het bedrijf Betonblock, dat mallen produceert voor grote betonnen blokken. Op hun website beschrijven ze hun product als „zeer vergelijkbaar met de welbekende legostenen”. Ook wordt op meerdere plekken de term ‘legoblokken’ gebruikt.

Dankzij het ‘noppensysteem’ kunnen de betonblokken eenvoudig op elkaar gestapeld worden, net zoals LEGO-stenen. Volgens LEGO is dit een directe inbreuk op hun merkrecht en zou het bedrijf uit Heerhugowaard de naam ‘legoblokken’ niet mogen gebruiken.

Beschuldigingen overdreven

Maar marketingdirecteur Sander Tacx van Betonblock vindt de beschuldigingen overdreven. zo vertelt hij tegen NH Nieuws. Hun klanten noemen zélf de betonblokken al jarenlang ‘legoblokken’ noemen. „Mensen bellen ons en vragen of wij mallen verkopen voor betonnen legoblokken. Wij gebruiken die term op onze site om vindbaar te zijn, want dat is hoe de markt ze kent.”

LEGO ziet dat anders. De advocaat van het Deense bedrijf stelt dat Betonblock commerciële winst haalt uit de bekendheid van hun merknaam en dat dit schade oplevert voor LEGO.

Algemene aanduiding

De vraag is nu of LEGO de term ‘legoblokken’ juridisch kan claimen, of dat het inmiddels een algemene aanduiding is geworden. Jesse Hofhuis, de advocaat van Betonblock, vindt dat laatste. „Deze blokken worden al decennialang onder die naam verkocht. Iedereen in de branche noemt ze zo. LEGO had hier eerder tegen moeten optreden als ze het echt als hun exclusieve naam zagen.”

Daarnaast is het nog de vraag of LEGO überhaupt kan afdwingen dat Betonblock stopt met het gebruik van de term. „Soms wordt een merknaam zo ingeburgerd dat het een beschrijvend woord wordt, zoals ‘aspirine’ of ‘luxaflex’. De rechter moet bepalen of dat hier ook het geval is.”

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat LEGO de juridische strijd aangaat tegen bedrijven die hun naam of ontwerpen gebruiken. Onlangs verloor Wibra een rechtszaak tegen LEGO over bouwpakketten van bloemen en dieren. De winkelketen verkocht goedkopere namaakversies van LEGO-bloemensets, maar moest die uit de schappen halen na een uitspraak van de rechter.

Ook in China en de VS heeft LEGO vaker geprocedeerd tegen bedrijven die vergelijkbare producten maken of hun naam gebruiken voor andere doeleinden. In sommige gevallen won het bedrijf, maar er zijn ook zaken waarin rechters oordeelden dat de term ‘LEGO’ te algemeen was geworden om exclusief te claimen.

Grote gevolgen voor het bedrijf

Als Betonblock de zaak verliest, moet het stoppen met het gebruik van de term ‘legoblokken’. Dat kan grote gevolgen hebben voor het bedrijf. „We hopen dan wel dat de hele industrie wordt aangesproken”, vindt Tacx. „Anders gaan klanten misschien naar concurrenten die het nog wel zo noemen.”

De uitspraak van het kort geding wordt over twee weken verwacht. Tot die tijd blijft de vraag: is ‘legoblokken’ een beschermd merk, of een woord dat iedereen mag gebruiken?

