Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ahmed Marcouch over vernietigende brand Arnhem: ‘Idee dat het is aangestoken vind ik afschuwelijk, krankzinnig’

Arnhem stond de afgelopen dagen met veel verdriet stil bij de enorme brand waarbij donderdag meer dan tien historische panden in het centrum in vlammen opgingen. Het lijkt niet om een ongeluk te gaan, want drie mannen zijn afgelopen weekend opgepakt als verdachten van brandstichting. Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch ging gisteravond in talkshow Renze op de treurige situatie in.

„Het blijven bizarre beelden en het is een Godswonder dat er niemand bij overleden is”, zegt presentator Renze Klamer over het vernietigende vuur in Arnhem. „U loopt daar elke dag rond. Wat is het gevoel nu, in de wijk, in de stad?” Ahmed Marcouch: „Er is nog steeds ongeloof, verdriet en boosheid. Tegelijkertijd is er ook heel veel goede moed. Mensen die initiatieven nemen, naar elkaar omkijken en elkaar willen helpen. En er zijn veel inwoners en ondernemers die de onzekerheid hebben: ‘Kan ik straks wel terug?'”

Er zijn in elk geval vijf inwoners waarvan we zeker weten dat ze niet meer terug kunnen omdat hun appartementen er niet meer staan.

Onderzoek naar panden in centrum Arnhem

Marcouch heeft het dan over Arnhemmers die hun heil voorlopig elders moeten zoeken. „We zijn op dit moment nog steeds met onderzoek bezig om te kijken of de panden wel kunnen blijven staan. Of ze veilig genoeg zijn om er weer in te kunnen ondernemen of te wonen. Er zijn in elk geval vijf inwoners waarvan we zeker weten dat ze niet meer terug kunnen omdat hun appartementen er niet meer staan. Het is een afschuwelijke, afgrijselijke grote brand. Ik heb brandweerlieden gehoord die zeiden dat ze zoiets in vijftig jaar niet hebben meegemaakt of gezien. Het is vernietigend, in het hart van de stad. Dat raakt Arnhemmers. Mensen die daar om drie uur ‘s nachts diep sliepen, die hebben heel veel geluk gehad dat niemand gewond is geraakt of is komen te overlijden.”

Video: De Telegraaf

Lof voor snelheid politie

Wat vindt de burgemeester van Arnhem van het idee dat de brand misschien wel aangestoken is? „Ik heb vandaag inwoners gesproken die zeiden ‘we dachten misschien aan een kortsluiting of een ongeluk’. Maar het idee dat iemand dit bewust heeft aangestoken, dat is natuurlijk een afschuwelijk, krankzinnig idee. Dat iemand daar bewust de boel in brand heeft gezet… Tegelijkertijd is het heel goed dat de politie heel snel resultaat heeft in het opsporingsonderzoek. Brandstichting werd niet uitgesloten, want dat doen we eigenlijk nooit.”

💓 Geld voor slachtoffers Arnhem Twee inzamelingsacties voor bewoners en ondernemers die zijn getroffen door de grote brand in het centrum van Arnhem hebben tot nu toe ongeveer 33.000 euro opgeleverd. „Veel bewoners hebben letterlijk niets meer. Geen kleding, geen meubels, geen documenten, geen plek om te slapen”, aldus de initiatiefnemer van een van de acties. De actie moet gedupeerde bewoners snel aan eerste levensbehoeften helpen, zoals tijdelijke huisvesting en onderdak, kleding en maaltijden.

Brand Arnhem door een prullenbak?

Marcouch verder over het onderzoek in Arnhem: „Het is ons uitgaansgebied, dus we hebben daar heel veel camera’s hangen. Ik kan vertellen dat het drie mannen zijn en dat het vermoeden is dat zij die brand hebben aangestoken.” Verder kan de burgemeester, lopende het onderzoek, nog niets zeggen. Renze Klamer stelt dat hij heeft gelezen dat de mannen iets in een prullenboek gegooid zouden hebben. Marcouch: „Er zijn allerlei verhalen die rondgaan. Uiteindelijk zullen de feiten uit het politieonderzoek moeten komen. Dan kunnen we zekerheid hebben over wat er precies gebeurd is, wat de motieven zijn, wat de bedoelingen wel of niet zijn geweest.”

„Iemand die ik sprak zei: de beelden van de stad doen me denken aan de beelden van de stad na de Slag om Arnhem. Zo heftig is de impact op onze inwoners.”

Talkshow Renze kun je terugkijken op Videoland.

Reacties