Zoveel duurder is carnaval binnen vijf jaar geworden

Carnaval staat weer voor de deur en beneden de rivieren – maar soms ook erboven – trekken mensen alles uit de kast om het groots te vieren. Maar wat kost zoiets nou eigenlijk? Uit cijfers blijkt dat de prijs van een weekend (of langer) feesten flink is gestegen.

Spaarplatform Raisin vergeleek prijzen van dit jaar met die van vijf jaar geleden en berekende dat de prijs tot wel 38 procent is gestegen.

Bierprijzen tijdens carnaval

Dit jaar betaal je in Breda 3,60 euro voor een leutpenning, een soort munt waarmee je consumpties (lees: bier) kunt kopen. Dat is 10 cent meer dan in 2024 en maar liefst een euro duurder dan vijf jaar geleden. In Tilburg (Kruikenstad) heet zo’n munt een Kruikenmunt en kost 3,50 euro. Daar heb je geluk: de prijs is hetzelfde als in 2024. Maar in 2020 betaalde je nog 2,80 euro, dus ook hier is de prijs gestegen, in dit geval met 25 procent.

Over alle steden gemiddeld genomen kost een biertje dit jaar zo’n 5 procent meer dan in 2024. En stel: je gaat drie dagen carnavallen, wat ben je dan kwijt? Als je over de gehele dag verspreid tien biertjes drinkt, moet je al snel denken aan zo’n 35 euro per dag. Daarnaast neem je vaak nog iets te eten, en als je van ver moet komen, kost het vervoer je ook nog wat. Als je de extra kosten op zo’n 25 euro rekent, kost drie dagen carnavallen al snel 180 euro per persoon.

