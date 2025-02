Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geert Wilders na advies Raad van State: voer asielwetten ongewijzigd in

De asielwetten van minister Marjolein Faber moeten ook na het zeer kritische advies van de Raad van State hierover „snel en ongewijzigd” worden ingevoerd, vindt Geert Wilders. De PVV-leider schrijft op X dat „dit Hoge College van Staat de Nederlander niet op 1 zet” door te stellen dat de asielplannen kunnen leiden tot spanning en onzekerheid voor statushouders en problemen met de gezondheid en veiligheid van asielzoekers. Hij maant zijn partijgenoot Faber vooral om haast te maken met de wetsvoorstellen.

Fabers plannen zijn bedoeld om de druk op de asielketen te verlichten, maar de Raad van State voorziet juist een zwaardere werkbelasting. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal volgens de kabinetsadviseur namelijk meer ingewikkelde beslissingen moeten nemen. Asielzoekers zullen daardoor ook vaker naar de rechter stappen, luidt de verwachting. Dat de voorgestelde maatregelen het aantal asielzoekers inderdaad omlaag brengen, wordt volgens de raad „niet aannemelijk” gemaakt.

„Gelukkig is een advies slechts een advies”, reageert Wilders na het lezen hiervan.

Hoewel doorgaans veel waarde wordt gehecht aan de adviezen van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van het kabinet, staat het politici vrij om de aanbevelingen naast zich neer te leggen. De wetsvoorstellen kunnen daarom ingediend worden zonder aanpassingen, of slechts na het veranderen van „een punt of een komma”, zoals Faber vrijdag zei. De Tweede Kamer zal vervolgens debatteren en stemmen over de wetten, daarna volgt een behandeling in de Eerste Kamer.

ANP

Reacties