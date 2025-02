Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Werkgevers mijden chronisch zieken ondanks personeelstekort: ‘Ze worden gezien als risico’

Werkgevers schreeuwen om personeel. Toch blijft een enorme groep werkzoekenden onderbenut: mensen met een chronische aandoening. Bedrijven zien hen nog te vaak als een risico, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben ruim 10,4 miljoen Nederlanders een chronische aandoening, variërend van diabetes en hartziekten tot migraine en depressies. Door verbeterde behandelingen en een stijgende levensverwachting blijft deze groep langer actief in de samenleving, en dus ook op de arbeidsmarkt.

Verzuimkosten

Toch wordt dit potentieel nauwelijks benut. Werkgevers vrezen hogere verzuimkosten en langdurige uitval, waardoor ze liever kiezen voor een ‘gezonde’ werknemer. Maar die strategie is op de lange termijn niet houdbaar, waarschuwen experts. In alle leeftijdsgroepen neemt het aantal werkenden met een chronische aandoening toe. In veel gevallen kunnen mensen prima functioneren met de juiste ondersteuning.

„Het is begrijpelijk dat mensen met een chronische aandoening iets meer verzuimdagen hebben, maar dit verschil is terug te dringen. Extra rustmomenten of inspraak op de inroostering kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen minder snel over hun grenzen heen gaan”, zegt TNO-onderzoeker Lidewij Renaud.

‘Geef chronisch zieke werknemers een kans’

Volgens TNO is het slimmer om chronisch zieke werknemers wél een kans te geven. Door werk toegankelijker te maken en gezondheid te stimuleren, profiteren zowel werkgevers als werknemers. Bedrijven besparen zo op ziekteverzuimkosten en krijgen er gemotiveerde medewerkers voor terug.

Het onbenutte arbeidspotentieel onder mensen met een chronische aandoening wordt geschat op 415.000 voltijdbanen. Vooral binnen de groep die nu niet werkt, maar aangeeft nog wél (beperkt) inzetbaar te zijn, liggen grote kansen.

Stigma

Toch blijkt uit het onderzoek dat veel mensen met een chronische aandoening hun klachten niet durven te bespreken met hun werkgever. Er hangt nog steeds een stigma rond chronische ziekten, waardoor mensen bang zijn dat ze minder serieus worden genomen of dat hun baan op het spel staat.

Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers samen in gesprek gaan over wat nodig is om werk duurzaam en haalbaar te maken. Kleine aanpassingen, zoals flexibele werktijden of thuiswerkmogelijkheden, kunnen al een groot verschil maken.

Bedrijven moeten in actie komen

Ondanks de personeelstekorten heeft 77 procent van de werkgevers geen plannen om de komende twee jaar iemand met een kwetsbaarheid aan te nemen. Een gemiste kans, vindt TNO. Want met de juiste aanpak kan een grote groep gemotiveerde werkzoekenden weer aan de slag. En in een krappe arbeidsmarkt is dat precies wat bedrijven nodig hebben.

