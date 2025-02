Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voor het eerst dit winterseizoen matige vorst gemeten

Brrr! Het is koud. Écht koud. Afgelopen nacht is het voor het eerst dit winterseizoen sprake geweest van matige vorst. In De Bilt gaf het kwik in de nacht van zaterdag op zondag -5,2 graden aan, meldt weerbureau Weeronline.

Gemiddeld genomen komt de eerste matige vorst al op 22 december voor op het KNMI-hoofdstation. De laatste keer dateert van 18 januari vorig jaar, toen het in De Bilt -6,6 graden werd.

Pas later koud dit winterseizoen

Op andere plekken in het land werd het afgelopen nacht nog kouder, aldus het weerbureau. Zo werd in Woensdrecht, met -6,4 graden, de laagste minimumtemperatuur gemeten. De eerste lokale matige vorst kwam op 11 januari voor, in Eelde met -6,0 graden.

Anders dan de laatste jaren liet zowel de eerste officiële matige vorst als die op lokaal niveau iets langer op zich wachten. Zo duurde het in het vorige winterseizoen tot 9 januari voor de eerste matige vorst en in respectievelijk 2022-2023 en 2021-2022 tot 19 november en 21 december voor het in De Bilt officieel vroor. In 2020-2021 kwam er op 21 januari een einde aan 740 dagen zonder matige vorst in De Bilt. De laatste keer dat daar sprake van was, dateerde van 21 januari 2019.

Vorstdagen onder het gemiddelde

Ook het aantal vorstdagen blijft onder het gemiddelde van tien per winterhalfjaar. Het record in deze eeuw staat vooralsnog op 21 matige vorstdagen. Dat aantal werd in 2003 en 2010 gehaald. In de winter van 1962-1963 deden zich met 59 de meeste vorstdagen voor, in 1947 waren dit er 53 en in 1940 kwamen er 49 dagen met matige vorst voor.

Vooruitzichten positief

Vanwege een hogedrukgebied, krijgen we de komende tijd te maken met rustig weer met meer zon. Vooral de komende week zullen we de zon vaak gaan zien.

„Het is dan ook prima weer om een frisse neus te halen en bovendien blijft het ook al steeds langer licht. De zon gaat pas tegen 17.30 uur onder”, aldus de weerdienst. Wel wordt het de komende periode koud, met in de nacht temperaturen onder de 0 en overdag rond de 5 graden.

