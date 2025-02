Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vochtige doekjes gaan verboden worden, wat is er mis met de snoetenpoetsers?

Superhandig toch, die vochtige doekjes waarmee je zo’n beetje alles schoon krijgt? Misschien vinden politici in Den Haag dat ook wel, maar er gaat, als het aan het kabinet ligt, een einde komen aan het vochtige-doekjes-tijdperk. Hoe zit dat?

De billen van je baby, even gebruiken op het toilet of de grootste vlekken van je laptop of smartphone verwijderen. Vochtige doekjes: we kunnen amper zonder, zou je bijna zeggen. Hoogstens trek je meer doekjes uit het pakje, dan je zou willen misschien, maar verder… Toch kleven er nadelen aan de vochtige doekjes, die onder meer massaal door de wc worden gespoeld en in het riool verdwijnen.

Kabinet steunt verbod op vochtige doekjes

Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) steunt een verbod op vochtige doekjes die plastic bevatten. Hij gaat er in Brussel voor pleiten, schrijft hij aan de Tweede Kamer. RIONED, de koepelorganisatie stedelijk waterbeheer, trok in Den Haag aan de bel. De stichting bood een petitie aan over een verbod van plastic in vochtige doekjes. De Unie van Waterschappen, Techniek Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Zuiveringsbeheerders steunen het pleidooi. De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat kan zich ook in de petitie vinden, net als nu staatssecretaris Jansen.

Want plastic, ja dat zit nou net in die vochtige doekjes. Ze zijn de laatste decennia heel populair geworden, maar vergaan niet en verstoppen het riool. Ook zorgen ze voor microplastics in het milieu. De doekjes kosten volgens onderzoek de samenleving jaarlijks 22 tot 26 miljoen euro.

Er is al een begin van een oplossing

De zogeheten billendoekjes en snoetenpoetsers kunnen ook zonder plastic worden geproduceerd, alleen is dat wat duurder. Volgens Jansen stappen al steeds meer producenten over op plasticvrije vochtige doekjes.

In de EU wordt binnenkort gesproken over de herziening van de Single-Use Plastics (SUP) Richtlijn. Daar gaat de staatssecretaris aandringen om een verbod op de vochtige doekjes met plastic in de richtlijn op te nemen.

👇 Social media Op social media vragen heel wat mensen ‘of het kabinet niets beters te doen heeft’. Zoals Raisa Blommestijn van Ongehoord Nederland, die er iets heel groots van maakt: „Geen asielstop, geen remigratie, geen oplossing van de woningcrisis. Geen lastenverlagingen. Maar wel: een verbod op vochtige doekjes. Wat een waanzin, duidelijk waar de prioriteiten van dit dit kabinet liggen.” Ene Ruud: „De PVV zal de geschiedenis ingaan als de partij die het voor elkaar gekregen heeft om vochtige doekjes te verbieden.”

Tegenwind over vochtige doekjes verwacht

Chris Jansen verwacht, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer, behoorlijke tegenwind van ondernemerskant: „Aangezien plasticvrije doekjes technisch mogelijk zijn en kunststofbevattende doekjes vooral vanwege lagere kosten en hogere winstsmarges nog worden geproduceerd, is de verwachting dat het draagvlak in Nederland voor een dergelijk verbod substantieel is. Naar verwachting zullen vooral de producenten van kunststofbevattende doekjes tegenstander zijn en zich mogelijk publiekelijk tegen een verbod uitspreken.”

Reacties