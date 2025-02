Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Temperatuurrecord verbroken op de eerste officiële lentedag van het jaar

De zon schijnt, de terrasjes zitten vol en een winterjas is niet nodig: het voelt vandaag écht als lente aan. Een record dat ook zien. Het is vandaag niet alleen de eerste officiële lentedag van het jaar, maar het temperatuurrecord van 21 februari is ook gebroken.

De temperatuur in De Bilt steeg naar 17,1 graden en daarmee is het oude record uit 2021 gebroken. In dat jaar werd het 16,9 graden. In Eindhoven was het vanmiddag zelfs nóg warmer: daar tikte de temperatuur de 18,8 graden aan en dat is voor het eerst. Het oude record stond op 18,5 graden en werd in 2021 ook in Eindhoven gemeten.

Lente komt vroeger en vroeger

Het is al het derde jaar op rij dat het vroeger dan gebruikelijk warm is. Zo werd vorig jaar de eerste officiële lentedag op 15 februari genoteerd. In 2023 was het meteen op de eerste dag van het jaar al officieel warm. Op nieuwjaarsdag tikte het kwik in De Bilt toen een temperatuur van 15,6 graden aan.

Een jaar daarvoor was het op 10 maart voor het eerst officieel zacht. Dat het in maart ook voor het eerst pas lekker wordt, is volgens Weeronline eigenlijk hoe het normaal zou zijn. De lente begint immers pas in maart en warme en zachte dagen in februari zijn aan de vroege kant.

Het kan echter ook later, want in 2016 moest tot 3 april worden gewacht op de eerste officiële lentedag. In 1970 duurde het echt lang: toen voelde het pas op 3 mei echt als lente.

Wisselvallig weer voor de krokusvakantie

Het lekkere lenteweer houdt (helaas voor de zonliefhebbers) niet lang aan: volgende week wordt het wisselvalliger en weer wat frisser. Tussendoor kan ook de zon doorbreken, bij een temperatuur van 11 tot 14 graden aan het begin van de week en 8 tot 10 graden aan het einde.

Voor de liefhebbers van carnaval is het nog even afwachten. Er is een grote kans op wisselvallig weer, mét zon en af en toe nattigheid. Heel warm wordt het niet, de temperaturen zullen schommelen rond de gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. „En dat is eind februari, begin maart een graad of 8.”

