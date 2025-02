Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rechtbank: Van Lienden moet miljoenenwinst mondkapjes terugbetalen

Sywert van Lienden en twee zakenpartners moeten de miljoenenwinst van de mondkapjesdeal terugbetalen aan de Stichting Hulptroepen Alliantie. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten in de civiele rechtszaak tegen Van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme. Het bedrag dat de drie compagnons moeten terugbetalen bedraagt 20,7 miljoen euro. Het gaat om een voorschot op het daadwerkelijke schadebedrag, dat de rechtbank in een andere procedure nog zal begroten.

Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling van 40 miljoen mondkapjes uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

De zaak was aangespannen door de Nederlandse staat en het nieuwe bestuur van de stichting. Beide maakten aanspraak op de gemaakte winst, maar de rechtbank heeft de vorderingen van de Staat afgewezen en die van de stichting toegewezen.

Onbehoorlijk bestuur

De stichting verwijt de voormalige bestuurders onbehoorlijk bestuur. De rechtbank oordeelt dat de ondernemers onrechtmatig naar de stichting hebben gehandeld. De mondkapjesstichting wordt in de zaak gesteund door medewerkers die op vrijwillige basis werkzaamheden hebben verricht.

Tijdens de behandeling van de zaak vorig jaar heeft de stichting aangegeven de opbrengst van de mondkapjesdeal deels te willen schenken aan een goed doel, bijvoorbeeld de stichting Long COVID.

Deze civiele zaak staat los van de strafzaak over de omstreden mondkapjesdeal. Het Openbaar Ministerie vervolgt de drie ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.

