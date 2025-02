Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders moeten steeds langer wachten op een ambulance met spoed

In noodgevallen moeten Nederlanders steeds langer wachten op een ambulance. De norm is dat bij maximaal 5 procent van de gevallen een ambulance pas na 15 minuten aankomt, maar dit gebeurt steeds vaker.

In sommige dorpen lijkt het eerder regel dan uitzondering, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Ambulance lang niet altijd op tijd

95 procent van de spoedritten van een ambulance hoort volgens de afgesproken norm binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. In 2023 werd die norm bij 9,3 procent van de ritten overschreden, een flinke stijging ten opzichte van 2019.

Vooral in landelijke gebieden en grensregio’s zijn de aanrijtijden het langst. In 63 dorpen en wijken gebeurt het vaker dat de ambulance te laat is dan dat hij op tijd komt.

Uit de data blijkt dat slechts 60 gemeenten voldoen aan de norm. In andere gemeenten zijn de verschillen enorm. Baarle-Nassau spant de kroon: daar duurt het in 56,5 procent van de spoedritten langer dan 15 minuten voordat de ambulance er is. In Nunspeet is dat 1 op de 7, en in sommige gemeenten zelfs 1 op de 4.

Personeelstekorten en groeiende vraag

Volgens Ambulancezorg Nederland (AZN) ligt de oorzaak vooral bij personeelstekorten en de groeiende vraag naar spoedritten. „We moeten steeds meer doen met ongeveer hetzelfde aantal mensen”, zegt voorzitter Han Noten tegen RTL Nieuws. Ook zijn er simpelweg plekken in Nederland die te ver van een ambulancepost liggen.

Uit een berekening van RTL Nieuws blijkt dat het aantal Nederlanders dat niet binnen 15 minuten bereikt kan worden, is gestegen van 0,5 procent in 2019 naar 2,1 procent in 2024. Dat zijn honderden duizenden mensen, inclusief meer dan 300 scholen.

AZN benadrukt dat een overschrijding van de norm niet meteen betekent dat de zorg niet goed is. „In slechts 5 procent van de spoedritten is tijd écht allesbepalend”, stelt Noten. „We streven ernaar om binnen de norm te blijven, maar het is onmogelijk om heel Nederland binnen een kwartier bereikbaar te maken zonder gigantische investeringen.”

Op zoek naar oplossingen

Toch zijn sommige gemeenten zelf op zoek gegaan naar oplossingen, zonder die extra investeringen. In Baarle-Nassau wordt bijvoorbeeld het brandweerkorps ingezet om medische hulp te verlenen totdat de ambulance arriveert. De burgemeester van Nunspeet, Sjors Fröhlich, wil in zijn gemeente kijken of ambulanceposten beter bemand kunnen worden.

De Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) zegt de zorgen van inwoners serieus te nemen, maar benadrukt dat tijdigheid slechts één van de kwaliteitscriteria is. „Door drukte op de weg, meerdere gelijktijdige spoedritten en personeelskrapte zijn aanrijtijden soms langer. We blijven in gesprek met gemeenten over mogelijke verbeteringen.”

