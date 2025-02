Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slachtoffers en nabestaanden van misdrijven blijven vaak met torenhoge kosten zitten

Slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven belanden vaak in een financiële nachtmerrie. Dat zegt Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland, die zich ernstig zorgen maakt over deze ontwikkeling.

De organisatie meldt dat de kosten voor deze groep veelal oplopen tot in de tienduizenden euro’s, maar compensatie is er nauwelijks.

Financiële lasten voor slachtoffers en nabestaanden

Slachtofferhulp Nederland en Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) maken zich dan ook „ernstige zorgen” over de financiële lasten waarmee slachtoffers en nabestaanden te maken krijgen. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld de notaris, uitvaart, medische en therapeutische hulp en herstel van woning- en eigendomsschade. „Dit leidt niet alleen tot financiële problemen, maar ook tot verhoogde stress en gezondheidsklachten”, licht Jansen toe.

Hoewel er financiële tegemoetkomingen voor slachtoffers en nabestaanden zijn, schieten deze in de praktijk vaak tekort, aldus Slachtofferhulp. Ook is het volgens de organisatie onder meer lastig om de schade in een strafproces vergoed te krijgen, omdat de omvang dan vaak nog onduidelijk is. Bovendien worden schadevorderingen geregeld niet-ontvankelijk verklaard.

Compensatiesysteem moet anders

Slachtofferhulp Nederland vindt daarom dat het huidige compensatiesysteem op de schop moet. Zo zouden strafrechters beter getraind moeten worden op het gebied van schadevergoedingen, zodat vorderingen minder snel worden afgewezen. Ook wil de organisatie samenwerken met verzekeraars om financiële lasten te verlichten en latere arbeidsuitval te voorkomen.

„Onvoldoende compensatie voelt als een tweede klap voor slachtoffers”, zegt Jansen. „Het is tijd dat politiek, rechters en verzekeraars erkennen dat slachtoffers structureel tekort worden gedaan.”

Ook Lena Olivier, voorzitter van FNG, benadrukt het belang van verandering: „Als de dader een tweede kans verdient, dan wij als slachtoffers en nabestaanden zeker ook. Een rechtssysteem dat de meest kwetsbaren niet beschermt, faalt in zijn essentie.”

