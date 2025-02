Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom moet je de verwarming ‘s nachts niet lager dan 15 graden zetten

Het is koud, en goed ook. Hoewel het heerlijk klinkt om de binnentemperatuur op zo’n 20 graden te houden, kost dit geld – veel geld. Maar wie geld wil besparen, doet er toch óók niet goed aan om de verwarming ‘s nachts zo laag mogelijk te zetten.

Milieu Centraal raadt het aan om de verwarming ‘s nachts op 15 graden te houden.

‘s Nachts de verwarming ook aan

Met de verwarming ‘s nachts op 15 graden, bespaar je zo’n 60 euro per jaar. Wie meer wil besparen, zou kunnen denken dat het loont om de verarming nog lager te zetten. Maar dit raadt Milieu Centraal af.

Het verlagen van de verwarming kan namelijk leiden tot een vochtige omgeving in huis, en dat wil je niet. Een vochtig huis zou je weer moeten ventileren en dat is met de vrieskou buiten ook niet de meest ideale optie. Een vochtige omgeving in huis kan op zijn beurt weer zorgen voor schimmel, en dat is niet alleen vies, maar ook slecht voor je gezondheid.

Daarnaast kan extreme kou leiden tot bevriezing van leidingen en radiatoren. Zelfs al zijn de ruimtes goed geïsoleerd, dan kan het nog steeds heel erg kou worden zonder goede verwarming. Het is sowieso goed als het echt heel goed is, om alle radiatoren een stukje open te draaien om bevriezing te voorkomen.

19 graden overdag vaak wel warm genoeg

‘s Nachts de verwarming dus op 15 graden. Maar overdag? Milieu Centraal raadt rond de 19 graden aan. Daarmee bespaar je jaarlijks 180 euro! Als je bezig bent in huis, is 19 graden vaak ook wel warm genoeg. En anders pak je er een lekker warm (elektrisch) dekentje bij.

Als er niemand thuis is overdag, houdt de temperatuur dan van de nacht op 15 graden. Zo hoeft het huis namelijk niet op te warmen. Als je dit 4 dagen in de week doet, bespaar je jaarlijks zo’n 120 euro.

Ben je een paar dagen weg? Dan kan de thermostaat volgens Milieu Centraal wel naar 10 graden, maar zet wel alle radiatorknoppen in alle ruimtes open en laat alle deuren binnen in je huis open, zodat de temperatuur in huis gelijk wordt. Als je een ventilatie-unit hebt, zet die dan op de laagste stand.

