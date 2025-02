Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit product in de supermarkt wordt een stuk duurder in 2025

Topmannen van supermarkten Jumbo en PLUS waarschuwden onlangs al dat het nog niet gedaan was met de prijsstijgingen in supermarkten. Nu waarschuwen andere topmannen, die van Tony’s Chocolonely en Lindt, dat cacao flink in prijs stijgt en je dus meer gaat betalen voor een reep chocola in de supermarkt.

Douglas Lamont, de topman van Tony’s Chocolonely, waarschuwt dat cacao vorig jaar al duurder werd dan ooit, en dat de stijging zich in 2025 doorzet. De prijzen van de grondstof voor chocola stegen vanwege tegenvallende oogsten in Ghana en Ivoorkust.

Tony’s is niet het enige chocoladebedrijf dat de prijzen verhoogt. Ook branchegenoot Lindt zei onlangs de prijzen van zijn luxe chocola verder op te moeten schroeven om de fors gestegen cacaoprijzen.

Chocola in supermarkt duurder

Albert Heijn heeft ervoor gekozen om alle cacao in te kopen via Tony’s Open Chain. Dat is een initiatief om samen met andere bedrijven cacao in te kopen en waarbij cacaoboeren beter betaald krijgen. Naast dat chocola dus duurder wordt, waarschuwden supermarkt-topmannen onlangs al dat de prijsstijgingen in de supermarkt zich sowieso doorzetten.

De topman van PLUS stelde dat er in de praktijk fabrikanten zijn die 20 procent hogere inkoopprijzen willen vanwege duurdere grondstoffen voor bijvoorbeeld melk. Welke A-merken dit doen en bij wat voor producten, weet hij niet. „Ik denk dat het door het hele assortiment gebeurt, maar het zal bij de ene categorie extremer zijn dan de andere.”

Metro tipte je onlangs wel een manier om geld te verdienen met je boodschappen. Meerdere supermarktketens bieden koopzegels aan, waarmee je een hogere rente krijgt dan op je spaarrekening. Zo werkt het.

Reacties