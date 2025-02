Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ook defensie en politie hebben medewerkers die ‘autonoom’ zijn: ‘Druist in tegen ambtseed’

Geen belasting betalen, boetes negeren en niet achter Nederlandse wet- en regelgeving staan. In Nederland zijn er tienduizenden mensen die zichzelf soeverein of autonoom verklaren. En kennelijk blijken ook medewerkers bij politie en defensie uit het overheidssysteem te stappen als autonoom. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek: een agent die de wet moet handhaven, maar zelf niet achter de wetgeving staat.

Het wantrouwen richting de overheid is mede door de coronacrisis, de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen toegenomen. En dat wantrouwen zorgt ervoor dat sommigen zichzelf autonoom verklaren. Het zou gaan om tienduizenden Nederlanders die uit het ‘overheidssysteem’ stappen. Gerechtsdeurwaarders treffen wekelijks mensen die zichzelf als autonoom bestempelen.

Wat betekent autonoom zijn? Autonomen, of soevereinen, willen niks meer te maken hebben met het overheidssysteem. Autonomen willen op geen enkele manier meer deel uitmaken van de maatschappij en geloven dat de Nederlandse wet- en regelgeving niet op hen van toepassing is Zij stellen vaak dat de overheid een criminele organisatie is en dat de Staat geen zeggenschap over hen als mens heeft. Een autonoom hoeft zich niet te houden aan wet- en regelgeving. Het fenomeen autonoom bestaat al langer, vertelde een deurwaarder in Dit is de kwestie. Volgens hem bestaat dit zeker al dertig jaar, maar neemt het aantal mensen dat zich zo bestempelt de afgelopen jaren flink toe.

Politie en defensie ontdekken autonomen binnen organisatie

En kennelijk wantrouwen ook sommige mensen die voor een overheidsorganisatie werken, zoals bij defensie en politie, ook de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De korpsleiding van de politie meldt aan personeel dat ‘handelen naar soeverein gedachtegoed’ indruist tegen de ambtseed, maar heeft nog geen soevereinen ontslagen.

Volgens de korpsleiding zijn er vijf gevallen bekend die in 2023 en 2024 zijn ontdekt. „Deze vijf medewerkers hebben uiting gegeven aan het soevereine gedachtegoed, anders waren zij niet in beeld gekomen.” Maar dat is natuurlijk gek: een agent die de wet moet handhaven, maar tegelijkertijd zelf niet achter de Nederlandse wetgeving staat.

Onderzoek naar soevereine medewerkers

Tegen twee van deze autonomen is een intern onderzoek gedaan, waarbij de politie geen plichtsverzuim heeft vastgesteld. Bij een medewerker is een waarschuwingsgesprek gevoerd. Tegen drie politiemensen loopt nog een onderzoek. Geen van de vijf soevereine politiemedewerkers is vooralsnog ontslagen. Ook defensie is geconfronteerd met medewerkers die zich tegen de overheid keren, schrijft RTL Nieuws.

