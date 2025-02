Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pesten steeds vaak langduriger en ernstiger: ‘Dringend actie nodig’

Pesten: steeds meer kinderen in Nederland krijgen ermee te maken. En de mate waarin de kinderen gepest worden, wordt ook steeds erger, zo concludeert de Onderwijsinspectie in een nieuw rapport. Het gaat hierbij om seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en psychisch geweld. Gedrag waar ook kinderen op de basisschool al mee te maken krijgen.

„Het aantal dossier stijgt ieder schooljaar fors.”

Steeds meer kinderen gepest

In schooljaar 2023-2024 zijn er in totaal meer dan 2317 meldingen gemaakt bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie. Dit zijn er 165 meer dan vorig schooljaar en zelfs 574 meer dan in het schooljaar 2021-2022. Een zorgwekkende ontwikkeling, aldus de inspectie.

Vooral in het primair en voortgezet onderwijs zijn de meldingen gestegen. In het primair onderwijs zijn dit jaar 1270 dossiers geregistreerd, tegen 1005 vorig jaar en 880 in 2021-2022. In het voortgezet onderwijs zijn dit jaar 801 dossiers aangelegd, vergeleken met 772 vorig jaar en 657 in het schooljaar daarvoor.

Psychisch geweld en fysiek geweld

Zowel het aantal meldingen over psychisch geweld als fysiek geweld is gestegen. Vooral langdurig en ernstig pesten neemt toe. In het primair onderwijs gaat het om 708 gevallen, in het voortgezet onderwijs om 375. In ruim de helft van de gevallen gaat het om structureel pestgedrag.

Afgelopen schooljaar registreerde de inspectie 623 dossiers van fysiek geweld, waaronder 185 gevallen van zware mishandeling. In sommige gevallen leidde dit tot blijvend letsel. „We zien een zorgwekkend verband: wanneer pesten niet op tijd wordt herkend en gestopt, kan dit escaleren tot fysiek geweld.”

Leraren en conciërges steeds vaker het slachtoffer

Het aantal meldingen van seksueel geweld, waar seksueel misbruik en seksuele intimidatie onder valt, nam in het afgelopen schooljaar wel af.

Opvallend is wel de stijging van de gevallen waarbij het slachtoffer een persoon met autoriteit is, zoals een leraar of conciërge. In het schooljaar 2022-2023 ging het om 91 van de 152 gevallen, een jaar later om 149 van de 281 gevallen. „Een zorgwekkende trend.”

‘Pesten is te stoppen door jou en mij’

Over het algemeen maakt de inspectie zich grote zorgen over alle ontwikkelingen. „Scholen slagen er onvoldoende in het gepest en geweld tegen te gaan”, stelt de inspectie. „Er is dringend actie nodig om deze groeiende problematiek binnen het onderwijs aan te pakken.”

Maar hoe? „Pesten is te stoppen door jou en mij”, zegt Patricia Bolwerk van stichting Stop pesten nu tegen RTL Nieuws. „Als we allemaal in onze eigen omgeving rondkijken. Zo wordt 27 procent van de werknemers gepest, kijk dus of je collega’s niet gepest worden. Of maak het bespreekbaar bij je kind op school. Als we dat allemaal doen, dan schieten we veel harder op dan alleen met beleid en protocollen.”

