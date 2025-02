Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ouders met kind van zaaddonor Jonathan: ‘Het is een schade voor de volksgezondheid’

‘Massa-zaaddonor’ Jonathan, de biologische vader van honderden kinderen, mag geen uitlatingen in het openbaar meer doen over zijn donorkinderen en de ouders van die kinderen. Dat bepaalde de rechter in Den Haag gisteren. Twee ouders die een zoon van hem hebben en Jonathan voor de rechter sleepten, schoven gisteravond aan in talkshow Bar Laat. Wat volgens hen écht niet kan: dat de zaaddonor in video’s vertelt dat je een partner moet zoeken die op je lijkt.

Zaaddonor Jonathan Meijer is een veel besproken man. Netflix maakte zelfs een documentaire over hem, waar hij ‘duizend kinderen’ heeft: The Man With 1000 Kids. Er gaat ook een getal van 3000 rond, de man zelf houdt het op 560. Aan tafel bij Eva Jinek vertelde hij op tv zijn verhaal al eerder en dat leverde een golf aan reacties – en verontwaardiging – op. De zaaddonor plaatste video’s op zijn YouTube-kanaal en een aantal daarvan, zo werd in een kort geding duidelijk, moet hij nu verwijderen. In de filmpjes zegt hij dingen over ouders en dat zou grote impact hebben op de donorkinderen.

In het vonnis is sprake van dwangsommen van 10.000 euro per dag als de donor de verboden niet uiterlijk na 48 uur heeft opgevolgd.

‘Zaaddonor heeft plichten richting kinderen’

Natalie Dijkdrenth en Suzanne Daniëls hebben samen een zoon van zaaddonor Jonathan. Zij sleepten hem voor de rechter. In Bar Laat zegt Daniëls de uitspraak „een ontzettend grote overwinning” te vinden. „Het is altijd de vraag: wat doet de vrijheid van meningsuiting versus de rechten van het kind? De rechter heeft goed geluisterd naar de argumenten en een goede afweging gemaakt, denken wij. De rechten van een kind zijn heel belangrijk en een zaaddonor heeft plichten richting kinderen. Die kan niet zomaar alles zeggen en alles doen want hij wil.”

https://twitter.com/barlaat/status/1894499652151472295

Honderden kinderen in een klein gebied

De twee vrouwen dachten dertien jaar geleden dat de zaaddonor twee kinderen had, maar het bleken er al meer dan honderd. De in de rechtszaal besproken YouTube-video’s storen hen mateloos. Natalie Dijkdrenth: „Vooral het feit dat hij zegt dat je een partner moet zoeken die op jou lijkt en die hetzelfde als jou denkt, dat baart me heel veel zorgen. Want hij heeft niet één kind verwerkt, hij heeft er honderden, misschien wel duizenden verwekt. Alleen in Zuid-Holland, de provincie waar wij wonen, zijn er al een paar honderd die in best wel een kleine straal om ons dorpje heen wonen. Die kinderen gaan naar dezelfde hockeyvereniging, die gaan naar dezelfde school. Ze komen elkaar tegen buiten op straat, ze komen elkaar tegen in de kinderopvang. Het is best wel een eng fenomeen. Als hij dan zegt dat je een partner moet zoeken die op je lijkt…”

De kinderen hebben een relatief grote kans „dat zij een partner treffen die daadwerkelijk aan hen verwant is”, wil Dijkdrenth duidelijk maken. „Als ze dan ook nog eens een keer het advies krijgen om dat bewust te gaan opzoeken… Ja, dat vind ik heel erg schadelijk. Dat is een schade voor de volksgezondheid.”

Wij zijn ook wel voor contact tussen donor en kind. Maar het moet altijd op de wens van het kind ingaan.

Wat wil de zaaddonor nou eigenlijk?

Bar Laat-presentatrice Sophie Hilbrand vraagt waarmee de twee ouders denken dat de zaaddonor bezig is, als zij de filmpjes bekijken. „Wat wil hij hiermee?” Suzanne Daniëls: „Dat is de grote vraag. Hij zegt zelf dat hij het leuk vindt om kinderen te onderwijzen en is zelf leraar geweest. Jonathan heeft een aantal keren uitgesproken dat hij zijn YouTube-kanaal ook voor zijn kinderen heeft. Dat hij zich ook tot donorkinderen richt.”

Met een aantal kinderen heeft zaaddonor Meijer daadwerkelijk contact, maar er zijn heel veel kinderen ‘waar hij niet bij kan’. Daar draait het wat de twee vrouwen betreft om. Dijkdrenth: „Hij heeft met een select aantal kinderen contact, dat hebben de ouders geïnitieerd. Dat is helemaal prima. Wij zijn ook wel voor contact tussen donor en kind. Maar het moet altijd op de wens van het kind ingaan. Als het kind het aangeeft, dan mag het best contact hebben. Hij dringt zich echter op.”

Reacties