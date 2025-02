Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Niet meer rijden met alcohol op: groot deel Nederlanders pleit ervoor (en voor terugkeer strenge maatregel)

Met alcohol op toch achter het stuur kruipen? Dat moet echt afgelopen zijn vindt een groot deel van de Nederlanders, blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door Ipsos I&O in opdracht van Fonds Slachtofferhulp.

Veel Nederlanders zijn zelfs voor een zerotolerancebeleid, waarbij helemaal geen alcohol meer is toegestaan bij deelname aan het verkeer.

Maatregelen voor rijden met (te veel) alcohol op

Uit het onderzoek blijkt dat 84 procent is voor de invoering van een alcoholslot voor veelplegers. Dit apparaat meet het alcoholgehalte in de adem van de bestuurder en voorkomt dat het voertuig start als de bestuurder boven de toegestane limiet zit.

89 procent is voor het inleveren van het rijbewijs voor veelplegers. Vier op de tien vinden een boete gepast en één op de vijf is voorstander van een gevangenisstraf. Ook ondersteunt 79 procent van de respondenten een verplichte rijbewijsscan, waarbij iemand alleen met een geldig rijbewijs de auto kan starten.

Bij mensen die voor het eerst met te veel alcohol op achter het stuur worden betrapt, zijn de ondervraagden wat milder, maar toch vindt 43 procent dat een alcoholslot ook voor deze groep mag worden ingevoerd.

Zerotolerancebeleid

Het grootste deel van de ondervraagden is overigens voor een zerotolerancebeleid. Zo vinden zes op de tien dat geen enkele hoeveelheid alcohol acceptabel is voor bestuurders van motorvoertuigen, zoals auto’s, motoren en zelfs fatbikes. En met alcohol op de fiets? Daar zijn de meningen over verdeeld: 41 procent vindt bijvoorbeeld met meer dan twee glazen drank op fietsen niet problematisch.

Desondanks ondersteunt 73 procent van de respondenten een zerotolerancebeleid, waarbij alcoholgebruik in het verkeer volledig wordt uitgebannen.

Doden en gewonden door alcohol in het verkeer

Volgens Marijke Brouwer, programmamanager Verkeer bij Fonds Slachtofferhulp, laat dit zien dat het „tijd is om een duidelijke grens te stellen”. „Met effectieve maatregelen die ook nog eens zo breed gesteund worden door de Nederlandse bevolking, kunnen we levens redden en onze wegen veiliger maken. De roep om het alcoholslot geeft een duidelijke boodschap: alcohol en verkeer gaan niet samen. Technologische oplossingen zoals deze kunnen herhaling van overtredingen voorkomen en veel leed besparen.”

Want veel leed, dat is er. Elk jaar komen er volgens Fonds Slachtofferhulp de 75 en 140 mensen om vanwege alcoholgebruik in het verkeer. Terwijl duizenden anderen gewond raken. De maatschappelijke kosten van aan alcohol gerelateerde verkeersongevallen worden geschat op 653 miljoen tot 1,4 miljard euro per jaar.

Maatregelen geen straf, maar een bescherming

Brouwer roept op om de maatregelen niet als een straf te zien, maar als bescherming. „Met de invoering van een alcoholslot wordt de samenleving beschermd tegen mensen die nu nog keer op keer met te veel alcohol de weg op gaan”, legt zij uit.

👇 Alcoholslot was er al Het alcoholslot bestond in Nederland sinds 2011, maar werd in 2016 weer geschrapt. De Raad van State besliste dat de maatregel te ingrijpend was.

„Bovendien wordt de bestuurder hierdoor zelf beschermd, niemand wil immers een ongeval veroorzaken. Daarnaast geeft een alcoholslot de overtreder de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van zijn auto. Maar dan mét alcoholslot zodat hij niet opnieuw de fout in kan gaan. Zodat de samenleving beschermd wordt, nieuwe verkeersslachtoffers worden voorkomen en we recht doen aan het leed van slachtoffers en nabestaanden.”

Reacties