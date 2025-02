Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders gaan eerder ziek naar werk dan dat ze thuisblijven

Ziek op een werkdag? Dan werken we toch eerder door, dan dat we ons ziekmelden, zo blijkt uit onderzoek van RTL.

„Bij keelpijn meldt maar 7 procent zich af bij de baas, en met een flinke verkoudheid is dat nog geen kwart”, zegt Gijs Rademaker, opiniepeiler bij RTL Nieuws. „De rest gaat gewoon werken. Want je voelt je schuldig, mensen willen collega’s niet belasten, of ze denken dat het wel meevalt. De meesten melden zich pas echt ziek als ze koorts krijgen.”

Ziek naar werk

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 3 op de 10 werknemers regelmatig collega’s om zich heen hebben die eigenlijk niet fit genoeg zijn om te werken. Iets wat vaak tot ergernis leidt. Maar collega’s hierop aangesproken, dat durft het grootste deel vervolgens niet.

Wel worden zieke collega’s massaal ontweken op de werkvloer. Volgens het onderzoek gaat het om twee derde van de werknemers die dit actief doen.

Griepepidemie

Ziek zijn op dit moment overigens veel mensen, want Nederland zit sinds deze week in een griepepidemie zit. Voor de tweede week op rij is het aantal geregistreerde griepgevallen boven de vastgestelde grens uitgekomen.

Gezondheidsinstituut Nivel meldt dat afgelopen week per 100.000 inwoners 76 mensen met griepklachten naar de huisarts gingen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een week eerder, toen het er 58 waren. De grens om van een epidemie te spreken ligt volgens de gezondheidsdeskundigen op 53.

Ziek is ziek

Het zal momenteel dus sneller gebeuren dat mensen zich tóch ziekmelden. Iets waar werkgevers niet altijd even blij mee zijn, zo ziet Rademaker. „Anderen moeten dan jouw werk doen. En daar zijn werkgevers niet blij mee. Ruim een kwart van de ziekmelders werd gepusht door de werkgever om toch weer aan het werk te gaan – ook als ze zich nog te ziek voelden.”

Terwijl, ziek is ziek, vindt het RIVM. „Dus thuisblijven als je ziek bent. Je moet daar niet te precies in zijn. Niet je temperatuur opmeten en denken: nou, met deze verhoging kan ik nog wel werken.”

