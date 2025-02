Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland geeft overheid een 6 voor handelen tijdens corona: ‘Zwijgende meerderheid stond achter de maatregelen’

Het is precies vijf jaar geleden dat we te maken kregen met corona in ons land, de eerste besmetting was een feit. Jaren van overlijdens, vaccinaties en tal van maatregelen volgden. Hoe kijken we als Nederlanders gemiddeld op die bijzondere periode en het handelen van de overheid terug?

RTL Nieuws peilde het en Gijs Rademaker vertelde er gisteravond over in talkshow Beau. De uitkomst is misschien wel verrassend te noemen.

Veel bekende gezichten uit de de tijd dat corona het leven bepaalde, blikken deze week terug. Mensen als intensivist Diederik Gommers en viroloog Marion Koopmans deden dat bijvoorbeeld in HP/De Tijd. Gommers over de vele discussies bijvoorbeeld: „De een zei: we moeten het virus blijven indammen. Een ander zei: ja, maar niet tegen elke prijs.” Voormalig top-ambtenaar Erik Gerritsen ging in Goedemorgen Nederland in op de vele kritiek die er op het coronabeleid was (en op social media nog altijd is). Gerritsen noemt dat „het bekende wijsheid-achteraf-verhaal“.

Hoe kijkt Nederland terug op corona?

Of die kritiek nou terecht was of niet, hoe kijkt de ‘gewone Nederlander’ terug op coronacrisis, lege straten, volle ziekenhuizen en QR-codes? Het RTL Nieuwspanel geeft uitkomst. Presentator Beau van Erven Dorens greep het onderwerp aan om weer even met een mondkapje op aan tafel te zitten. „We bespreken het alsof het decennia geleden is”, zegt peiler Gijs Rademaker. „Maar zo voelt het wel.”

Aan het RTL Nieuwspanel werd als het om corona gaat, gevraagd: „Wat vond je nou het ergst?” De top 5:

Sociale isolatie Polarisatie in de samenleving Lockdowns en avondklok Beperking op reizen Angst voor besmetting

‘Corona heeft vriendschappen kapotgemaakt’

Rademaker: „Angst op 5 bepaalde natuurlijk al die andere maatregelen. Maar lockdowns en coronaregels als de avondklok staan dus niet op 1 of 2. Nee, polarisatie: corona, de maatregelen, de vaccinaties, het verdeelde iedereen. Families, vrienden, het heeft vriendschappen kapotgemaakt, voorgoed. Maar het allerergst vonden we de sociale isolatie. Het feit dat we onze vrienden en familie niet meer konden zien en niet meer konden aanraken, er was huidhonger.” Beau van Erven Dorens: „Kippenvel, al die lieve oudjes die in de tehuizen zaten, verschrikkelijk.”

Aantal tafel wordt ook nog even stilgestaan bij het feit dat veel mensen door corona overleden zijn of long-covid hebben opgelopen.

Hoe heeft de overheid gehandeld?

En, als we nu terugkijken naar die bizarre tijd van toen, hoe vinden we als Nederlanders hoe de overheid gemiddeld heeft gehandeld? Gijs Rademaker: „Dat was natuurlijk zeer discutabel allemaal, volgens veel mensen.” Daarom werd aan het RTL Nieuwspanel gevraagd: wat voor rapportcijfer zou je de overheid en het handelen op corona geven? De uitkomst: een voldoende, namelijk een 6.

Rademaker vroeg daarop door. 26 procent vindt dat er ‘meestal goede keuzes’ gemaakt zijn, 46 procent spreekt over ‘fouten, maar begrijpelijk’, 14 procent vindt dat de overheid te hard heeft ingegrepen en 12 procent vindt (en vond) de maatregelen ‘fundamenteel fout’. „Je ziet mensen veel milder zijn dan ik persoonlijk had verwacht. Een kwart zegt dat de overheid meestal goede keuzes heeft gemaakt in die coronatijd. Zeker gezien het feit dat er toen bijna geen informatie beschikbaar was. En nog eens 46 procent heeft dus begrip voor de fouten die toen zijn gemaakt. Al met al is het beeld nog steeds redelijk positief. Een kwart is negatief, maar het algemene oordeel is positief.”

‘Kritiek van verbaal sterke minderheid’

Tafelgast Marc-Marie Huijbregts: „Die polarisatie was er, er waren twee kampen. Maar die kampen waren weer heel erg met elkaar.” Journalist Suse van Kleef: „Die kritiek kwam volgens mij van een verbaal sterke minderheid.” De Beau-tafel is het eens: die schreeuwden het hardst. Rademaker kan zich geen peiling van toen herinneren dat er geen minderheid voor de coronamaatregelen was. „De zwijgende meerderheid was voor de maatregelen.”

Huijbregts daarop: „Je gaat natuurlijk niet de straat op met ‘ik ben het er mee éééééns’. Dat doe je niet.”

