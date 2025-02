Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Nederland niet klaar voor nieuwe pandemie’



Bijna vijf jaar geleden begon corona hevig om zich heen te grijpen in Nederland. Hoewel die dagen achter ons liggen, is de angst voor een nieuwe pandemie er bij sommigen nog steeds. Artsen en Kamerleden waarschuwen dat we niet voorbereid zijn, meldt RTL.

Lockdowns, 1,5-meter en een avondklok. De coronacrisis lijkt inmiddels ver weg. Toch is het minder ver weg als je wellicht denkt. Viroloog Marion Koopmans waarschuwde eerder al voor nieuwe pandemieën in de toekomst. Ze was tijdens de pandemie een van de bekende corona-experts die regelmatig op televisie verscheen. Ook Ab Osterhaus waarschuwde voor nieuwe pandemieën.

Is Nederland klaar voor de pandemie?

Tijdens de coronaperiode was er een gebrek aan ic-capaciteit. Daarom zouden we opschalen, maar dat blijkt niets van terechtgekomen te zijn. „De ambitie na de coronaperiode was om de ic-capaciteit heel erg uit te breiden. We moesten naar 1150 ic-bedden, maar inmiddels zitten we onder het niveau van voor corona, op ongeveer 850 bedden. Dat is niet voldoende voor een simpele griepepidemie, laat staan voor een pandemie zoals corona”, zegt Harmen Krul, Tweede Kamerlid voor CDA tegen RTL.

Hij is niet de enige die zich zorgen maakt. Ook Bart Ramakers, ic-arts van het Radboud UMC en voorzitter van de beroepsvereniging van ic-artsen, wijst op de afgesproken 1150 ic-bedden die in het Integraal Zorgakkoord staan. In oktober vorig jaar trokken zij nog in een brief aan minister van Volksgezondheid Fleur Agema aan de bel.

Met de huidige manieren van werken „zijn we er gewoon niet”, stelt hij. „De beschikbare ic-capaciteit in Nederland is de afgelopen jaren onder het huidige beleid, zoals voorspeld, afgenomen. Op basis van de recente cijfers is duidelijk dat deze operationele capaciteit niet langer volstaat om zelfs tijdens een reguliere griepepidemie in de zorgvraag te voorzien.”

Bezuinigingen op pandemische paraatheid

Maar er is meer dan alleen het probleem van de ic-bedden. Er is recent bezuinigd op pandemische paraatheid. Hiervoor zou 300 miljoen worden uitgetrokken, maar het kabinet heeft dit teruggedraaid.

💶 Bezuinigen kabinet Schoof Het huidige kabinet Schoof zet een streep door de plannen uit het beleidsprogramma Pandemische Paraatheid, waardoor reeds in gang gezette ontwikkelingen en investeringen onder druk zijn komen te staan.



Een groot deel van de investeringen om Nederland voor te bereiden op een nieuwe pandemie kwamen te vervallen. Zo zijn de GGD’en in Nederland niet in staat zijn om noodzakelijke capaciteitsuitbreiding te realiseren, de modellering van infectieziektenuitbraken kan niet versterkt worden en de opschaling van ic-capaciteit kan niet tot stand komen.

Jimmy van Dijk (SP) noemt dit funest als er een nieuwe pandemie aankomt. Wieke Paulusma van D66 stelt dat dit kabinet niets geleerd heeft van de coronatijd. „Het hele zorgveld, mensen die er verstand van hebben, zegt tegen het huidige kabinet dat ze dit geld niet zomaar kunnen wegspoelen.”

