In deze Nederlandse stad adem je de meest vervuilde lucht in

Dat de luchtkwaliteit in Nederland niet al te best is, zal weinig mensen verbazen. Maar wist je dat de lucht op sommige plekken zó vervuild is, dat de grenswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ruim worden overschreden?

Op veel plekken is de lucht twee keer zo vies als gezond wordt geacht.

Lucht in grote delen van Nederland vervuild

Uit onderzoek van journalistiek platform Pointer blijkt dat de lucht in grote delen van Nederland zwaar vervuild is. Stikstofdioxide en fijnstof, de twee grootste boosdoeners, zitten op veel plekken in concentraties die fors boven de WHO-advieswaarden liggen. De gevolgen? Een kortere levensverwachting en hogere zorgkosten.

Vooral in de grote steden is de luchtkwaliteit slecht. In het centrum van Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden de advieswaarden flink overschreden. Ook rond Tata Steel in IJmuiden en Velsen zijn de cijfers zorgwekkend.

Schiedam de absolute koploper

Maar de absolute koploper? Dat is de westkant van Rotterdam, met Schiedam en Vlaardingen als dieptepunt. Hier ligt de luchtvervuiling meer dan twee keer boven de WHO-normen.

De oorzaak? Een combinatie van drukke scheepvaart, industrie, snelwegen, houtkachels en een vliegveld in de buurt. Hoe de wind ook staat, er waait altijd vervuiling de wijk in.

Gezondheidsrisico en juridisch probleem

De vieze lucht is niet alleen een gezondheidsrisico, maar mogelijk ook een juridisch probleem. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft eerder geoordeeld dat een gezonde leefomgeving een mensenrecht is. Nederland loopt daarmee het risico om op de vingers getikt te worden als de situatie niet snel verbetert.

De luchtkwaliteit is de afgelopen decennia verbeterd, maar in 2030 moeten we aan strengere EU-normen voldoen. Vooral Rotterdam heeft nog een flinke klus te klaren. De stad heeft al maatregelen genomen, zoals een milieuzone en walstroom voor schepen. Maar grote cruiseschepen die aanmeren in de stad blijven voorlopig gewoon op hun generator draaien.

Hoe Nederland de strengere normen gaat halen? Dat moet de overheid nog uitwerken. Rotterdam wil in elk geval met het Rijk in gesprek. En wil je écht schone lucht inademen? Dan kun je het best naar de Waddeneilanden. Ook in het noorden van Friesland en Groningen en op de polders aan zee is de lucht relatief schoon.

