Meer studenten kiezen voor de pabo: goed nieuws voor het basisonderwijs

Het lerarentekort in Nederland blijft een groot probleem. Zo steeg het aantal openstaande vacatures in die sector volgens de Nationale Vacaturebank de afgelopen jaren met 45 procent. Maar er is ook positief nieuws: steeds meer studenten kiezen voor een opleiding tot basisschoolleraar.

Uit de definitieve instroomcijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn dit studiejaar ruim 6000 eerstejaars gestart aan de pabo, een stijging van bijna 500 studenten ten opzichte van vorig jaar. Dat komt neer op een toename van 8,9 procent.

Leraren hard nodig in het basisonderwijs

Basisscholen schreeuwen om nieuwe leraren. Op dit moment is het tekort aan basisschooldocenten opgelopen tot 7700 fulltimebanen, oftewel 8,1 procent van het totaal. Om dit tekort tegen te gaan, zet de overheid al jaren in op verschillende maatregelen, zoals zij-instroomtrajecten.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, ziet de stijging van het aantal pabo-studenten als een bewijs dat zulke initiatieven effect hebben. „De afgelopen jaren hebben we samen met heel veel anderen hard gewerkt aan het aantrekkelijk maken van het beroep van leraar en het werven van studenten voor de lerarenopleidingen. Dat lijkt te werken, deze aanpak zetten we ook de komende jaren door”, zegt hij.

Externe leerkrachten als dure oplossing

Veel scholen zien zich vanwege het lerarentekort genoodzaakt om externe krachten in te huren, bijvoorbeeld in de vorm van zzp’ers of via uitzendbureaus. Dat is een kostbare oplossing, terwijl het onderwijs dit geld liever op andere manieren inzet. Meer structurele instroom van nieuwe leraren, zoals nu bij de pabo te zien is, kan ervoor zorgen dat scholen minder afhankelijk worden van deze dure noodoplossingen.

Dat meer studenten kiezen voor een carrière in het basisonderwijs is dus een stap in de goede richting. Nu is het zaak om deze stijgende lijn vast te houden, zodat het lerarentekort eindelijk op de lange termijn wordt opgelost.

