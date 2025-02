Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er overleden meer mensen in 2024, maar de levensverwachting van dit geslacht neemt toe

Vorig jaar zijn er in ons land 172.000 mensen overleden, ruim 87.000 vrouwen en bijna 85.000 mannen. In totaal waren er 2500 sterfgevallen meer dan in 2023, aldus statistiekbureau CBS.

Maar voor de mannen is er goed nieuws: de levensverwachting bij geboorte was in 2024 voor mannen 80,5 jaar en 83,3 jaar voor vrouwen. „Dat is voor mannen drie maanden meer dan de levensverwachting in 2023, voor vrouwen een maand minder”, aldus het CBS.

Waar dat precies door komt, kan het CBS niet zeggen. Gemiddeld gezien stijgt de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen ieder jaar licht, maar tijdens het begin van de coronapandemie daalde deze juist. Sinds drie jaar stijgt de levensverwachting jaarlijks weer. Voor mannen is deze nu iets hoger dan voor de coronapandemie, voor vrouwen nog iets lager.

Aantal overleden mensen gestegen

In totaal overleden er in 2024 172.000 mensen. Door de bevolkingsgroei en vergrijzing stijgt het aantal overledenen. Meer dan de helft van de overledenen, 57 procent, was ouder dan tachtig.

87.200 waren vrouw, 84.900 man. Al sinds het einde van de 20ste eeuw overlijden er jaarlijks meer vrouwen dan mannen. Volgens het CBS ligt dit aan het feit dat er in de samenleving meer oudere vrouwen zijn, die dus ook op een hogere leeftijd overlijden. Alleen in 2021, tijdens de coronapandemie, overleden er meer mannen dan vrouwen.

Balans belangrijke graandmeter

Ouder worden we dus allemaal, al helemaal aangezien de levensverwachting dus elk jaar licht stijgt. Fijn, natuurlijk, dat we ouder worden, maar rimpels, grijze haren en strammere spieren… dat komt er dan óók allemaal bij kijken.

Maar sommigen kunnen dat verouderingsproces nog behoorlijk lang rekken met een mentaal en fysiek gezonde leefstijl. Waardoor iemand zelfs nog na zijn honderdste vitaal kan zijn. Terwijl anderen zich juist al voor hun tachtigste zich niet meer vitaal voelen.

Volgens een Amerikaans onderzoek waar Metro eind vorig jaar over schreef, is balans een belangrijke graadmeter in het verouderingsproces. Want wiebelen of bijna vallen kan erop wijzen dat je lichaam sneller veroudert dan je dacht.

