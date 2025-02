Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Melden dat je buurman fraude pleegt? Steeds meer gemeenten hebben kliklijnen

Er hebben nu meer dan 200 gemeenten een ‘kliklijn’, zoals men het in de volksmond noemt. Dat houdt in: een telefoonnummer of online formulier waar je kunt melden dat je iemand verdenkt van uitkeringsfraude.

Dat meldt EenVandaag. Anderzijds zijn er 26 gemeenten die juist de stekker uit de kliklijn hebben getrokken.

Kliklijnen verdeeld

Stel dat je buurman een tweede huis in Turkije heeft, zou je hem dan verklikken? De kliklijnen zijn omstreden, met zowel voor- als tegenstanders.

De Rotterdamse wethouder Tim Versnel is voorstander. „Fraude met bijstandsuitkeringen komt helaas voor. Weliswaar niet veel, maar als het gebeurt, dan zijn er bijna altijd behoorlijk wat mensen in de omgeving die ervan weten. En dat kan leiden tot een enorm knagend gevoel van onrecht” zegt hij tegen EenVandaag. „Ik vind het heel belangrijk dat, als er sprake van is, mensen ook bij de overheid kunnen aankloppen om wat aan dat gevoel van onrecht te doen.”

Hij denkt niet dat de kliklijn het wantrouwen tussen burgers voedt. „Eerlijk gezegd denk ik het tegendeel. Het ondermijnt juist de sociale cohesie in wijken als het eerlijk werkende deel van de buurt doorheeft dat er anderen zijn die zich er wel heel makkelijk vanaf maken.”

In 2023 heeft de gemeente Rotterdam 650.000 euro aan bijstand teruggevorderd na meldingen via de kliklijn. De gemeente ontving in dat jaar 710 meldingen over mogelijke bijstandsfraude. In 77 procent van de gevallen bleek daar uiteindelijk geen sprake van te zijn.

💶 Zoveel krijgen mensen in de bijstand De bijstandsnorm is gekoppeld aan het minimumloon. Dus stijgt het een, stijgt het ander mee. Een alleenstaand iemand die niet ouder is dan AOW-leeftijd krijgt in 2025 1345,45 euro.

Fervent tegenstander van kliklijn

Er zijn ook vurige tegenstanders. In Leiden werd het meldpunt onlangs afgeschaft na een motie van het Leidse SP-raadslid Thomas van Halm. Hij vindt het „mensonterend en stigmatiserend voor mensen in de bijstand”. „Het zorgt voor angst en onzekerheid, terwijl er al gemeentelijke instanties zijn die fraude aanpakken. Een kliklijn voegt niets toe, behalve wantrouwen en verdeeldheid in de samenleving.”

Hij vindt dat fraude moet worden aangepakt, maar dat dit niet de juiste weg is. „Veel mensen begrijpen de regels niet goed genoeg om fraude objectief te kunnen beoordelen.”

