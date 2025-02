Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In Breda ontvoerde man in goede gezondheid aangetroffen

De 24-jarige man die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd ontvoerd bij een atletiekvereniging aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda is terecht. De politie meldde zondag iets na middernacht dat hij in goede gezondheid is aangetroffen.

De man werd meegenomen door vuurwapengevaarlijke verdachten die zwarte kleding en bivakmutsen droegen. De politie laat op X weten dat er nog geen verdachten zijn aangehouden en dat de reden voor de ontvoering nog altijd onduidelijk is. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

ANP

