Man ontvoerd bij atletiekvereniging in Breda

In Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man ontvoerd bij een atletiekvereniging aan de Dr. Schaepmanlaan. Het slachtoffer is een 24-jarige man, meldt een politiewoordvoerder. Hij werd rond middernacht meegenomen door vuurwapengevaarlijke verdachten. Zij droegen zwarte kleding met bivakmutsen.

Familieleden van de man maken zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, meldt de politie. Hij is afhankelijk van medicatie. Het niet innemen van medicijnen kan de dood tot gevolg hebben, aldus de politie. Om wat voor medicatie het gaat, kan de politiewoordvoerder uit privacyredenen niet zeggen.

Het is onduidelijk welke kant het busje met de man opreed. „Het onderzoek is al sinds middernacht in volle gang”, meldt de woordvoerder. Er zijn getuigen gehoord, maar onduidelijk is of veel mensen de ontvoering hebben zien gebeuren. Over het motief van de verdachten is nog niets bekend.

Onderzoek in Breda

Een ANP-fotograaf ter plaatse in Breda zag dat het politieonderzoek ter plaatse rond 08.00 uur in de afrondende fase was. Het onderzoek door de forensische opsporing gebeurde op een parkeerterrein tussen sportcomplexen in. Behalve de atletiekvereniging is in het gebied, dat grenst aan het Mastbos, ook onder meer een hockeyclub gevestigd.

De politie vraagt mensen met informatie 112 te bellen.

ANP

