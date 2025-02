Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lente in aantocht: zacht weer en minder regen dan vorig jaar

Kan je niet wachten tot lekker weer? Dan hebben we goed nieuws voor je: de lente verloopt dit jaar naar verwachting opnieuw zacht. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het de op één na natste lente ooit was, is de kans op fraaie lentedagen dit jaar groter.

Er wordt komende tijd een normale hoeveelheid regen verwacht, aldus Weeronline.

Invloeden op een zachte lente

Maar wat heeft allemaal invloed op een zachte lente? Als eerste de wind, die in de lente vaak vanaf zee waait. Op dit moment is de watertemperatuur van de Noordzee voor de kust vrij normaal. „De zeewatertemperatuur zal dus aan het begin van de lente geen afwijkende invloed hebben op de temperatuur in ons land.”

Daarnaast was er afgelopen winter sprake van weerfenomeen La Niña, waarbij de kans op een natte lente kleiner is dan normaal. Vorig jaar was er juist sprake van tegenhanger El Niño, waardoor Nederland een grotere kans heeft op een natte lente. Dit was toen ook het geval. Hoewel de huidige La Niña niet heel krachtig is en het verband niet altijd opgaat, vergroot het de kans op een normale of droge lente volgens Weeronline wel iets.

Natte maart, droge april

Volgens de seizoensmodellen krijgen we in maart te maken met een zuidwestelijke stroming. Over het algemeen betekent dat zacht en wisselvallig weer. Vooral begin maart lijkt volgens Weeronline nat te verlopen, maar geen zorgen: daarna neemt de kans op regenachtige dagen af en neemt het aantal droge dagen toe.

Ook in april en mei geven de weermodellen warmer weer dan normaal. Omdat april naar verwachting normaal verloopt, valt er dan weinig regen. Het is immers de droogste maand van het jaar. In mei wordt iets meer neerslag dan gebruikelijk verwacht.

Elfstedentocht

Als we het hebben over de lente – die over een kleine vier weken officieel begint – moeten we het ook nog even hebben over het einde van de winter. En daarmee de Elfstedentocht. Die dit jaar voor de 28ste keer niet verreden gaat worden. De laatste keer dat de tocht der tochten plaatsvond was op 4 januari 1997. In februari 2012 werd er voor het laatst serieus overwogen om het evenement te organiseren. Alleen trad toen de dooi te vroeg in.

Kans steeds kleiner

Of het er ooit nog van gaat komen, is nog maar de vraag. Volgens Weeronline is voor een goede ijsvloer, „een lange periode van vorst noodzakelijk”. Belangrijke weersomstandigheden voor ijs dat dik genoeg is, zijn onder meer wind en voldoende sneeuwval. Door de klimaatverandering wordt de kans op dergelijke winters steeds kleiner, stelt het weerbureau.

Met de huidige opwarming van de aarde, waarbij de wintertemperatuur sinds 1960 met 2 graden is gestegen, is de kans op de tocht geslonken tot één keer in de twaalf jaar. In het geval dat in 2050 de opwarming tot 2 graden beperkt blijft, neemt de kans op een Elfstedentocht af tot eens in de twintig jaar.

