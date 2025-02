Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lange wachttijden in de ggz: alleen lichte problemen krijgen snel hulp

We weten het al langer: de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn ontzettend lang. En waar het aantal mensen dat psychische hulp nodig heeft, stijgt, blijven de wachttijden oplopen.

Vooral mensen met zwaardere psychische problemen hebben last van deze wachttijden. Alleen wie lichte tot matige klachten heeft, kan nog nét binnen de afgesproken termijn van veertien weken terecht.

Hulp niet op tijd

Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat mensen met ernstige psychische klachten zoals een persoonlijkheidsstoornis of dwangstoornis soms meer dan een half jaar moeten wachten op behandeling. Die wachttijden zijn de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Zo moeten mensen met een persoonlijkheidsstoornis nu gemiddeld 28 weken wachten, terwijl dat vorig jaar nog 24 weken was. Voor een dwangstoornis is de wachttijd opgelopen naar 25 weken.

Vooral in grote steden zoals Utrecht en Amsterdam is de druk hoog. Daar worden de meeste mensen doorverwezen naar de ggz, wat betekent dat de wachtlijsten daar ook het langst zijn.

Meer vraag dan hulpverleners

De vraag naar psychische hulp groeit sneller dan het aantal beschikbare hulpverleners. Er werken nu meer mensen in de ggz dan ooit, en we geven er ook meer geld aan uit dan ooit. Maar als de vraag naar hulp sneller stijgt dan het personeelsbestand, blijven de wachttijden oplopen.

Om de druk te verlichten, moet er worden gekeken of mensen echt in de ggz thuishoren, of dat ze beter geholpen kunnen worden door de gemeente of hun eigen omgeving.

Niet altijd de juiste hulp

De NZa benadrukt dat niet elke hulpvraag thuishoort in de ggz. Soms ligt de oorzaak van stress en psychische klachten ergens anders, zoals bij schulden of problemen op het werk. In sommige gevallen kan een schuldhulpverlener of maatschappelijk werker meer betekenen dan een psycholoog. Daarom wordt steeds vaker een verkennend gesprek gevoerd om te kijken waar iemand het beste geholpen kan worden.

Ondertussen blijft het voor veel mensen met ernstige psychische problemen een kwestie van wachten en hopen dat ze zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben.

