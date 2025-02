Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Korting of misleiding? Zo herken je valse aanbiedingen

Maakt je hart een sprongetje als je een rode sale-sticker in de etalage ziet? Let op: korting betekent niet altijd besparen. Winkels verzinnen vaak trucjes om het te laten lijken alsof ze korting geven, terwijl dat niet het geval is.

Je denkt iets te kopen voor een goede prijs, maar misschien geef je juist meer geld uit. Niet alleen fout, maar ook hartstikke strafbaar. Sinds 1 januari 2023 mag je namelijk geen valse kortingen meer geven. De originele prijs moet de laagste prijs zijn van de laatste 30 dagen, meldt de Rijksoverheid.

De toenmalige Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens zei dat het tijd werd voor verandering: „Consumenten worden vaak misleid door prijsverlagingen die geen echte korting zijn. Het aanpakken van dit probleem is goed nieuws voor zowel consumenten als ondernemers, die hierdoor last hadden van oneerlijke concurrentie.”

Nepkortingen

Ondernemers gebruiken kortingen omdat consumenten vaak snel beslissen bij aanbiedingen. Maar als een korting niet echt is, bijvoorbeeld door een onjuiste doorgestreepte prijs of een foutief percentage, worden klanten misleid. Dit kan je aanzetten tot aankopen die je anders misschien niet had gedaan, zegt de Autoriteit Consument en Markt.

Een voorbeeld van een nepkorting is een bekende parfumerie die adverteerde met 25 procent korting op veel parfums. Een parfum werd eerst voor 78 euro verkocht, in plaats van voor 104 euro. Maar een week later werd de prijs verhoogd naar 82 euro, terwijl de parfumerie nog steeds adverteerde met de oude prijs van 104 euro als de ‘van-prijs’. De echte ‘van-prijs’ had eigenlijk 78 euro moeten zijn. Dan kom je uit op een gestegen prijs, in plaats van korting.

Hoe je kunt herkennen of je misleid wordt?

Om in een oogopslag te zien of een korting klopt of niet: lastig. Maar een handige manier om te bepalen of je te maken hebt met een nepkorting, is door de prijs te vergelijken met die van andere webwinkels voor hetzelfde product. Daarnaast kun je online vaak de prijshistorie van het product vinden om te zien of de korting echt is.

Ook de Consumentenbond waarschuwt voor nepkortingen. Zij adviseren ook om naar vergelijkbare producten te zoeken. De bond meldt bovendien dat exclusieve kortingen of ‘cashbackdeals’ vaak pas zichtbaar zijn als je de website van een winkel bezoekt.

Nepwebshops

Een wat nieuwere ontwikkeling is misleiding via ‘nepwebshops’. Sommige webshops kunnen enorme kortingen aanbieden, maar leveren vervolgens niet, of sturen namaakartikelen. Een nepwebshop kan er professioneel uitzien, maar door kritisch te zijn, kun je ze herkennen. Zo zegt de Internetpolitie dat je de URL bijvoorbeeld kunt controleren: vaak bevatten ze kleine afwijkingen, zoals extra tekens of vreemde extensies. Zorg er ook voor dat de website een beveiligde verbinding heeft, wat je kunt zien aan het slotje in de adresbalk en de vermelding ‘https’.

Daarnaast is het lezen van recensies iets dat vaak helpt. Klachten van andere gebruikers over niet-geleverde producten of slechte klantenservice kunnen een waarschuwing zijn, maar juist het ontbreken van negatieve reviews kan verdacht zijn.

Reacties