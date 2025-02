Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kogelvis emoji moet jongeren waarschuwen voor misleidende reclame online

Hoe kun je elkaar nu waarschuwen voor misleidende reclame van merken online? Nou, met een kogelvis emoji, zo roept Stichting Reclame Code (SRC) op in een nieuwe campagne.

De kogelvis, die zichzelf opblaast wanneer hij in gevaar is, geldt in dat geval als waarschuwingsteken.

Misleidende reclame altijd op de loer

Een voorbeeld van misleidende reclame is volgens de SRC een advertentie waarin wordt verteld hoe iemand snel rijk kan worden. Maar er wordt ook reclame gemaakt met valse gezondheidsclaims of met bekende Nederlanders, die daar zelf geen toestemming voor hebben gegeven.

„Iedereen moet kunnen vertrouwen op eerlijke en duidelijk herkenbare reclame, van zowel merken als influencers”, zegt directeur Otto van der Harst van de SRC.

Maar volgens hem ligt online nog altijd misleiding op de loer, ondanks dat veel influencers zich aan de regels houden. Die „bad actors” ondermijnen het vertrouwen in reclame, stelt Van der Harst. „Met de kogelvis-emoji willen we jongeren een simpel instrument geven om dat kenbaar te maken.”

Klacht indienen

Naast het plaatsen van een emoji kunnen jongeren ook een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). Die commissie valt onder de SRC en beoordeelt of de reclame aan de regels voldoet. In aanloop naar de campagne heeft de RCC het op haar website makkelijker gemaakt om een officiële klacht in te dienen.

Boetes voor influencers en ondernemingen

Voor de grootste en dus belangrijkste influencers gelden sinds de zomer van 2022 aangescherpte regels. Accounts met meer dan 500.000 volgers op een platform zoals YouTube, Instagram of TikTok, moeten zich inschrijven bij het Commissariaat voor de Media.

Bij een samenwerking met een bedrijf, wat uiteraard niet verboden is, moet dat expliciet worden vermeld. Als dat niet gebeurt, worden er echter geen sancties opgelegd. Niet alleen de influencers, maar ook de sponsorende onderneming zou een boete moeten krijgen.

