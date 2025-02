Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kleed je warm aan, want er is winterweer opkomst!

Ben je aan het genieten van de kou van de afgelopen dagen? Dan hebben we goed nieuws! Koud blijft het deze week nog wel even namelijk. Door de aanvoer van koude lucht uit het oosten, daalt de gemiddelde temperatuur deze week en is er kans op echt winterweer.

Volgens weerdienst Weeronline wordt het overdag gemiddeld niet warmer dan 5 graden en is er plaatselijk ook kans op nachtvorst. Ook kunnen er, mits het koud genoeg blijft, witte vlokken naar beneden dwarrelen.

Winterweer op komst

Weeronline tempert wél direct de verwachtingen van sneeuwliefhebbers, want de witte sneeuw zou net zo goed natte sneeuw kunnen worden. „Er zit namelijk behoorlijk wat onzekerheid in de verwachting van wat voor soort winterweer er aan komt”, aldus het weerbureau dat ook rekening houdt met iets zachtere omstandigheden.

Met vandaag temperaturen van rond de 4 à 5 graden, die door een „duidelijk aanwezige oosten- tot noordoostenwind” nog kouder aanvoelen, begint de week fris. Deze dag verloopt verder overwegend bewolkt en ook is er tegen het middaguur kans op regen. Komende nacht daalt de temperatuur naar gemiddeld 1 graad, waardoor de kans op een lokale winterse bui toeneemt. In het noorden van het land meer dan in het zuiden, voorspelt Weeronline.

Code geel

Voor morgen heeft het KNMI zelfs code geel afgegeven vanwege gladheid door sneeuw en winterweer. De waarschuwing geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. „Er is kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden en voetpaden”, aldus het weerinstituut.

Vanaf de vroege ochtend valt er in de noordelijke provincies sneeuw. Dat kan een sneeuwdek tussen de 1 en 3 centimeter opleveren, „mogelijk een enkele centimeter meer”, aldus het KNMI. Weeronline spreekt van ‘lokaal 4 centimeter sneeuw in het noordoosten’.

Voor wie de zon inmiddels begint te missen, hebben we wel goed nieuws: die laat zich vanaf donderdag weer wat vaker zien. Ook zwakt de wind, die de dagen ervoor zijn werk deed, flink af.

