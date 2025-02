Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is nu nog flink koud, maar er komt lenteachtig weer aan

Het wordt een koud weekend, schreef Metro gisteren nog. Maar er gloort (letterlijk) hoop aan de horizon, in de vorm van zon en warmere temperaturen. Het wordt zelfs lenteachtig, meldt Weeronline.

De tweede helft van februari begint koud, maar al snel volgt een overgang naar zacht en wisselvallig weer dat zich ook in maart lijkt voort te zetten. Goed nieuws voor iedereen met een winterdepressie.

Dit weekend nog koud, maar daarna lenteachtig

Dit weekend moet je je warm aankleden. Het wordt aardig koud. Vandaag zijn de temperaturen tussen de 3 en 4 graden, zondag tussen 2 en 5 graden. Het blijft wel grotendeels droog, en de zon laat zich al af en toe even zien.

Dat winterse weer van dit moment houdt nog even aan, maar komende week wordt zachte lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur flink oploopt. Er is geen sprake meer van nachtvorst en overdag komen de temperaturen uit in de dubbele cijfers. In het zuiden en zuidoosten is het mogelijk dat het voor het eerst dit jaar 15 graden en meer wordt. Het wordt ook wisselvalliger met buien en neerslaggebieden.

„Kletsnat lijkt het niet te worden, maar zo nu en dan is de paraplu wel nodig”, zegt Weeronline daarover.

Hooikoortsseizoen in aantocht Voor mensen met hooikoorts is het lenteachtigeweer weer minder prettig. De els en hazelaar komen op dit moment steeds meer tot bloei en dit neemt door het zachte weer toe. Tijdens droge perioden kunnen dan pollen in de lucht komen. Ook vorig jaar begon het seizoen vroeg.

Ook in maart moeten we zo nu en dan rekening houden met wat regen. Het lijkt iets natter te worden dan gebruikelijk is voor deze maand: Maar: Weeronline meldt ook dat er hogere temperaturen dan gebruikelijk worden verwacht. Halverwege maart is een graad of 10 gebruikelijk, maar het is mogelijk dat de temperatuur af en toe zelfs nog wat hoger uitpakt. „Als het zonnetje dan ook nog eens schijnt kunnen we zelfs hopen op een vleugje lenteweer, waarbij de terrassen vol kunnen stromen.”

