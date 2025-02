Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geograaf kan aan voortuin en gevel stemgedrag van bewoner herkennen: ‘Je ziet het aan tuinen, vensterbanken en gordijnen’

Een NEE-JA-sticker op de brievenbus of een aanhanger voor de deur? Electoraal geograaf Josse de Voogd stelt dat je in veel gevallen aan de voorgevel en voortuinen het stemgedrag van de Nederlandse bewoner herkennen.

De Voogd nuanceert dat het in sommige gevallen natuurlijk anders kan zijn, maar hij kan gemiddeld genomen aan de voorkant van een woning herkennen wat voor kiezers de bewoners zijn. De geograaf onderzoekt onder meer het stemgedrag in bepaalde regio’s van Nederland.

Geograaf over voortuin en voorgevel bij stemgedrag

„Of je nu in Groningen, Maastricht of Middelburg rondloopt: bij negentiende-eeuwse gevels met gevelplanten en een NEE-JA-sticker op de brievenbus scoort GroenLinks het beste”, vertelt De Voogd bij Goedemorgen Nederland. „Bij PVV’ers valt het op hoe vaak hun voortuin betegeld is. Vaak hebben deze mensen ook rolluiken. Dat is in ieder geval in het zuidoosten van Nederland het geval. Ook zie je veel aanhangers voor de deur, omdat mensen vaak werkzaam zijn in de bouw.”

Voor een nieuw seizoen van WNL-programma Stand van Nederland: Aangehaakt gaat De Voogd met Sam Hagens in een bepaalde Nederlandse wijk of regio op zoek naar actuele thema’s die spelen. Het stemgedrag zie je onder meer aan hoe de tuinen zijn aangelegd, aan de vensterbanken en gordijnen, stelt De Voogd. „Ons land is gelijkmatig ingericht, met allemaal rijtjeshuizen. We hebben armoede redelijk weten te maskeren. Want als een woningbouwcorporatie je woning opknapt, dan zie je het niet meer. Maar soms zie je dezelfde rijtjeshuizen, waarbij de ene deur sociale huur en de andere koop is. Als je beter kijkt, zie je het toch wel. Hoe mensen zich meer afschermen of juist naar buiten meer openstellen.”

Je kunt ook aan de voordeur zien of iemand in een koop- of huurhuis woont, stelt de geograaf. Ook al staan die soms naast elkaar en hebben ze veel overeenkomsten. Mensen die een huis kopen, veranderen volgens Voogd net wat meer dingen aan een voorgevel. Zoals een andere voordeur of huisnummerbordje.

Veel en weinig samenhang Nederland

„Het meest aangehaakte en aangeharkte deel van Nederland is de Biblebelt. Het grind, de hortensia’s, de vlaggen met koningsdag. Dankzij dat soort verschillen zie je wat het sentiment op een plek is”, aldus de geograaf. De Biblebelt loopt van de Zeeuwse eilanden en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee via het rivierengebied naar Utrecht en Overijssel. Het overgrote deel van de bevolking in dit gebied is gereformeerd.

Almere blijkt overigens een stad te zijn waar weinig samenhang is. De stad scoort hoog op lijsten over huiselijk geweld, echt- en vechtscheidingen, eenzaamheid of lage opkomst bij verkiezingen. Een relatief negatief beeld en dat terwijl er volgens De Voogd ook succes is. „Maar een nieuwbouwstad heeft relatief weinig samenhang. Je ziet veel eenoudergezinnen of scheidingen. Mensen doen het qua inkomen redelijk, maar omdat ze niet uit de hogere klasse komen, hebben ze weinig familiekapitaal en zekerheid om op terug te vallen.” Waarna Voogd opnoemt dat de samenhang in Friese dorpen bijvoorbeeld heel sterk is in vergelijking met nieuwbouwwijken.

Je kijkt Goedemorgen Nederland terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties