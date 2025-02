Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tieners met een vuurwapen: de politie betrapt er gemiddeld een per dag

Steeds meer minderjarige tieners dragen een vuurwapen bij zich. Vorig jaar pakte de politie 358 keer, bijna elke dag, een tiener van onder de 18 jaar op met een vuurwapen.

Tolga Koklu, hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Rotterdam, maakt zich „ontzettend veel zorgen” over de toenemende bewapening van tieners. „We hebben binnen onze eenheid gigantisch veel vuurwapengeweld”, uit ze haar zorgen in De Telegraaf.

Meer tieners met vuurwapens

Het inbeslagnames van vuurwapens steeg in vier jaar tijd met maar liefst veertig procent. Koklu denkt overigens dat het aantal gevonden vuurwapens, 358, slechts een „fractie is” van het totaal aantal vuurwapens onder jongeren.

„Voor de jongeren is het een statussymbool en daarnaast dragen ze vanwege het bendegeweld vuurwapens om zichzelf te beschermen. En de wapens zijn erg makkelijk online te kopen via bijvoorbeeld Snapchat of Instagram.”

Maar ze hebben niet alleen vuurwapens bij zich, de politie heeft in het afgelopen jaar ook 3641 keer een steekwapen, stroomstootwapen, vuurwapen of zwaar vuurwerk gevonden bij een minderjarige. Vijf jaar geleden ging het nog om 3000 van zulke wapens. Tieners worden vooral veel vaker betrapt met zwaar vuurwerk. Daarbij gaat het om een toename van vijftig procent in vier jaar tijd.

Tieners uit gebroken gezinnen en kwetsbare wijken

Volgens Toklu zijn er op dit moment heel veel jongeren in Nederland die zwaar geweld willen gebruiken. „Alleen al in Rotterdam-Zuid wonen 60.000 jongeren. Een aanzienlijk deel hiervan is vatbaar voor rekrutering door criminelen. Ze zijn makkelijk beïnvloedbaar. De tieners komen uit gebroken gezinnen en uit kwetsbare wijken. Ze zien totaal niet de gevolgen van hun handelen in en als ze eenmaal in het milieu belanden worden ze bedreigd als ze er uit willen.”

Vorige Volgende

Reacties