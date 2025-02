Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gemeentebelastingen stijgen razendsnel, dit is hoe je meebetaalt aan de gemeentekas

De gemeenten in Nederland verwachten dit jaar opnieuw meer geld binnen te harken met heffingen die bewoners of bezoekers moeten betalen, de gemeentebelasting. Hieronder vallen onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), kosten voor het ophalen van afval, parkeergelden en toeristenbelasting.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwachten de ruim driehonderd gemeenten gezamenlijk 14,5 miljard euro te innen. Dat is zo’n 8 procent meer dan in 2024 en ruim twee keer zoveel als de inflatie.

Of dit bedrag klopt, moet nog blijken. Onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen en Vereniging Eigen Huis publiceren later dit jaar cijfers over de bedragen die burgers daadwerkelijk moeten betalen. Meestal is het bedrag nog hoger dan begroot.

Deze gemeentebelasting levert gemeentes het meeste op

De ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeergelden leveren gemeenten het meest op: ruim tachtig procent van de heffingsinkomsten komt uit deze posten. De gemeenten verwachten dit jaar bijna 9 procent meer op te halen uit de ozb. Vorig jaar was er ook al sprake van een flinke stijging, de grootste sinds 2007.

Wel verschilt deze ontwikkeling sterk per gemeente. Van de vier grootste gemeenten stijgen de begrote ozb-opbrengsten in Amsterdam met 32 procent verreweg het meest, gevolgd door Utrecht (19 procent). De stijging in Amsterdam komt doordat de tarieven flink zijn verhoogd. In Rotterdam en Den Haag stijgen de opbrengsten uit de ozb minder hard dan gemiddeld.

💶 2026 'ravijnjaar' voor gemeenten Volgend jaar nemen de rijksbijdragen per inwoner voor gemeenten flink af, waardoor zij ruim 2 miljard euro minder ontvangen. Gemeenten zien het jaar door een uitbreiding van hun taken en de bezuinigingen op het gemeentefonds angstig tegemoet. Binnen gemeenten wordt gesproken over ‘het ravijnjaar 2026’.

Betaald parkeren rukt verder op

Ook parkeergelden leveren de gemeentekassen dit jaar opnieuw meer op. Dit komt vooral door Amsterdam, dat dit jaar 42 miljoen euro meer verwacht op te halen uit parkeergelden. In 2020 werd Amsterdam al bestempeld tot duurste stad ter wereld om te parkeren. Daarna volgen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Breda.

Volgens het CBS komt dit doordat gemeenten de tarieven verhogen en op steeds meer plekken betaald parkeren wordt ingevoerd. Dat gebeurt ook buiten de grote stad steeds meer.

Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven dat binnenkomt door de ozb en betaald parkeren. Bij de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en rioolheffing is dat niet zo.

