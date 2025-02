Deel dit artikel: Share App Mail Pin

FunX staat stil bij overlijden producer Gerwin Visser

Medewerkers van zender FunX zijn samengekomen om de plotseling overleden Gerwin Visser te herdenken. De producer van de populaire ochtendshow van Fernando Halman overleed tijdens een vakantie in Costa Rica. Tijdens het zwemmen keerde hij niet terug.

Zijn levenloze lichaam werd de volgende ochtend op het strand gevonden.

FunX staat stil bij het overlijden van Gerwin

„Ondanks al het verdriet, zo fijn om dit samen te kunnen verwerken”, staat op het Instagram-account van FunX te lezen.

„En te zien dat iedereen elkaar zo ontzettend troost en steunt. Gelachen, gehuild en zoveel mooie verhalen gehoord over Gerwin vandaag.”



‘Hij is een hele bijzondere guy’

Halman sprak donderdagavond, tijdens het Gouden RadioRing-gala, ook over zijn overleden producer. „Hij pakte mij met de manier waarop hij met zijn bevlogenheid radio wilde maken”, sprak het boegbeeld van FunX bij het in ontvangst nemen van de Marconi Oeuvre Award. „Hij is een heel bijzondere guy.” Halman noemde Visser in zijn speech „een zielsverwant” met wie hij „lekker over radio kon praten.”

Op social media reageerden FunX luisteraars geschrokken op het nieuws: „Wat erg, ik luister altijd naar FunX in de ochtend wanneer ik naar werk rijd, ik ben hier even stil van geworden. May he rest in peace.” Een andere luisteraar voegt toe: „Door de leuke interactie altijd met Fernando voelde het alsof ik hem persoonlijk kende. Kippenvel en een brok in mijn keel. Sterkte aan familie, vrienden en collega’s. Rust zacht Gerwin.”

Reacties