Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marjolein Faber wil asielwetten niet aanpassen na advies Raad van State

Asielminister Marjolein Faber is niet van plan om de asielwetten over een tweestatusstelsel en andere instroombeperkende maatregelen aan te passen naar aanleiding van het advies van de Raad van State. De PVV-bewindsvrouw wil „misschien een punt of een komma” veranderen, maar niet meer dan dat, zei ze voor aanvang van de ministerraad.

Maandagochtend maakt de raad zijn advies bekend. Verschillende media meldden donderdag al dat de gezaghebbende regeringsadviseur meerdere kritiekpunten heeft op de wetten, en adviseert ze pas na aanpassingen in te dienen bij de Tweede Kamer.

Faber zegt dat zij de Raad van State serieus neemt en het advies gaat bestuderen. „Je kan altijd gewoon kijken wat zij ervan vinden”, redeneert zij. Maar: „ik kan ermee doen wat ik zelf wil”. De asielminister gaat daarbij ook uit van de competentie van de juristen op haar eigen ministerie. „Ik heb er alle vertrouwen in dat zij een goed wetsvoorstel hebben geschreven.”

Staatsnoodrecht

De PVV heeft volgens Faber al ingeleverd door af te zien van de inzet van het staatsnoodrecht voor de asielplannen van het kabinet. „We hebben al veel tijd verloren, dat komt niet door mij”, aldus de minister, die zelf – tegen adviezen van haar eigen ambtenaren in – wekenlang bleef sleutelen aan een ‘dragende motivering om wel gebruik te maken van die ‘noodknop’.

„Men wilde een spoedwet hebben, dus krijgen ze een spoedwet”, zegt Faber. „En ik heb haast. Het land wil het ook anders, mensen willen het anders, mensen die ervaren last van het hele asielprobleem. En ik wil het gewoon oplossen.”

Zorgvuldigheid

Fleur Agema, zorgminister en vicepremier namens PVV, zegt dat ze erop rekent dat de asielnoodmaatregelenwet „wel gewoon vlot doorgang kan hebben”. Maar ze zegt wel dat „zorgvuldigheid altijd het uitgangspunt” is daarbij. Ze voelt zich „zo vrij als een vogel”, antwoordt ze op de vraag of ze de ruimte voelt om aanpassingen te doen als dat eventueel nodig is om bijvoorbeeld uitvoeringsproblemen te voorkomen.

NSC-vicepremier Eddy van Hijum is het met Faber eens dat wetgeving „voortvarend” moet worden opgepakt. „Zeker als het over migratie en asielmigratie gaat.” Maar hij wil niet op voorhand uitsluiten dat aanpassingen nodig zijn, zeker als de uitvoerbaarheid in het geding is. „Want een wet aannemen is één ding, maar wetten moeten in de praktijk ook kunnen doen waarvoor ze zijn bedoeld.”

ANP

Reacties