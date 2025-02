Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dolle Mina’s terug op straat: ‘We moeten weer van ons laten horen’

Maar liefst 55 jaar na hun eerste actie in 1970 komen de Dolle Mina’s terug. Waarom? Omdat het nodig is, zegt Dunya Verwey (79), Dolle Mina van het eerste uur. „We zien een teruggang, er worden vraagtekens gezet bij thema’s waarvan wij dachten dat we ze bevochten hadden.”

De feministische actiegroep Dolle Mina werd in 1970 bekend met spraakmakende acties voor vrouwenrechten. Ze bestormden Business School Nijenrode op 23 januari 1970, waar tot dan toe vrouwelijke studenten geweerd werden en eindigden met de verbranding van een korset bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker, een van de eerste feministen van Nederland.

Nu, 55 jaar later, is de strijd nog niet gestreden. Daarom pakken ze opnieuw de megafoon en werd er op 23 januari wederom een korset in de brand gestoken. „We dachten: dit mag niet onopgemerkt voorbijgaan. We moeten een statement maken.”

Waarom zijn Dolle Mina’s nog steeds nodig?

„Ik denk dat de rechten van de vrouw op een hele sluipende manier worden ondermijnd”, zegt Verwey. „Vooral via het internet en invloeden uit Amerika. Neem het fenomeen tradwives: vrouwen die bewust kiezen voor een leven waarin de man voor hen zorgt. Dat wordt als ideaalbeeld gepresenteerd, alsof de emancipatie niet nodig is. Ook zien we dat abortus nog steeds in het Wetboek van Strafrecht staat. Dat hoort daar helemaal niet thuis, het is een kwestie van medisch-sociale zorg. En de bedenktijd voor abortus, die eindelijk is afgeschaft, daar wordt alweer aan getornd. Alsof een vrouw niet goed over haar eigen beslissingen kan nadenken.”

Ook andere thema’s staan nog pijnlijk overeind. De loonkloof is nog steeds 10 tot 12 procent. Verwey: „Dat is niet te verdedigen. Huiselijk geweld blijft een enorm probleem: de cijfers over vrouwen die jaarlijks vermoord worden, zijn schokkend. Daarnaast lopen duizenden meisjes in Nederland gevaar op genitale verminking. Daarover praten lijkt een taboe, maar dat moet doorbroken worden. Dit land moet daar veel sterker tegen optreden.”

Feminisme is nog springlevend

Verwey merkt dat veel mensen zich zorgen maken over de positie van de vrouw. „Het is niet voor niets dat we in één maand tijd zoveel support kregen. We hebben nu 5000 volgers op Instagram en dat in één maand! Mensen voelen dat we een snaar raken. Zij ervaren ook dat de rechten waar wij voor streden en strijden, onder druk staan.”

Zelf wil ze jonge feministen vooral aanmoedigen om zich uit te spreken. „Laat je stem horen, overal. Begin het gesprek. Zie je dat een vrouw wordt lastiggevallen? Grijp in en zeg er iets van. Wij bieden nu een platform waar jonge feministen zich kunnen uiten, maar de kracht zit ook in alledaagse gesprekken en acties.”

Feminist March op 8 maart

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, staan de Dolle Mina’s weer op straat. Ze verzamelen om 12.45 uur bij boekhandel Scheltema op het Rokin en om 13.00 uur start de Feminist March op de Dam, waarbij er samen richting het Museumplein gelopen wordt. Wat opvalt? Steeds meer mannen willen meelopen. „Dolle Mina was altijd al voor zowel vrouwen als mannen”, benadrukt Verwey. „Want wat is een bevrijde vrouw zonder een bevrijde man?”

