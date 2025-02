Deel dit artikel: Share App Mail Pin

DUO voorspelt fikse verdere daling aantal mbo’ers

Het aantal mbo’ers blijft dalen, aldus de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) na een bericht in het AD. Nu zijn er ruim 467.000 mbo-leerlingen, maar over vijftien jaar zijn het er volgens prognoses van DUO nog 433.000. Er zijn al jaren zorgen over de vermindering van het aantal vaklieden in opleiding, omdat de vraag naar deze mensen enorm is, vanuit de bouw en techniek tot en met de zorg.

De daling komt niet alleen doordat er minder kinderen worden geboren en de samenleving vergrijst, maar ook doordat hoger onderwijs bij velen nog een beter imago heeft, niet alleen bij wie van de middelbare school komt, maar ook bij de ouders van deze leerlingen. Een probleem voor het mbo is ook dat het vaak lastig is om stageplekken te vinden.

De MBO Raad noemde de situatie eind vorig jaar ook al alarmerend. Vakmensen zijn onontbeerlijk voor de vitale delen van de samenleving. Sinds 2020 is het totaal aantal studenten met meer dan 30.000 afgenomen, hoewel er veel positieve aandacht aan wordt gegeven.

Onlangs schreef Metro nog wel over het salaris van mbo’ers: in sommige gevallen ligt dat een stuk hoger dan het salaris van hbo’ers.

ANP

Reacties