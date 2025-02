Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bezuinigingen op brandweer stuiten op weerstand in de Tweede Kamer

Bezuinigingen op rampenbestrijding, waaronder de brandweer, zorgen voor ophef in de Tweede Kamer. Zowel oppositie als coalitiepartijen vrezen voor de gevolgen van een kleiner budget.

De veiligheidsregio’s luiden de noodklok in een brief aan het kabinet, waarin ze waarschuwen dat Nederland honderden vrijwillige brandweerposten en duizenden vrijwilligers kan verliezen.

Minder geld, minder veiligheid?

Vanaf 2026 zouden de veiligheidsregio’s ruim 80 miljoen euro extra krijgen, maar door bezuinigingen wordt dat bedrag met 28 miljoen euro verlaagd. Gemeenten krijgen ook minder geld, waardoor de totale korting op ongeveer 5 procent komt.

Volgens de veiligheidsregio’s heeft dit grote gevolgen. „Nu bezuinigen betekent het afbreken van structuren en capaciteiten die we morgen nodig hebben”, schrijven ze in hun brief. Dit kan betekenen dat zo’n honderd brandweerposten verdwijnen en dat Nederland tussen de 2000 en 2500 brandweervrijwilligers kwijtraakt.

Ook bij de politie is er sprake van capaciteitsproblemen. Dit resulteerde eerder al tot meer boa’s op straat.

Bezuinigingen op brandweer vormen flinke uitdaging

De woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond benadrukt dat de dreigende bezuinigingen voor 2026 een flinke uitdaging vormen. „Daarnaast dreigt er ook een bezuiniging vanuit het Rijk te komen. We willen er alles aan doen om te voorkomen dat dit ten koste gaat van het rood op straat in onze regio. Helaas is dat landelijk waarschijnlijk niet te vermijden. Ons bestuur heeft zojuist besloten dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de brandweerzorg.”

Het Algemeen Bestuur heeft vanmiddag besloten dat de VRR voor het jaar 2026 een bezuinigingsopdracht van 4 procent krijgt opgelegd.

Algemeen directeur Arjen Littooij zegt hierover: „Deze 4 procent bezuiniging zal zeker gevolgen hebben voor de VRR, daar ontkomen we niet aan. We gaan zorgvuldig kijken hoe we dat moeten gaan doen, daar hebben we dit jaar de tijd voor. Ik ben blij met de helderheid die we nu hebben, maar ik zie vanzelfsprekend niet uit naar deze bezuinigingsopdracht.”

Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio’s samenwerken, heeft al een oproep gedaan aan het kabinet om deze bezuinigingen te heroverwegen. „Dit is een heel onverstandig moment om te snijden in rampenbestrijding”, zegt de woordvoerder van de VVR. „We hebben te maken met klimaatverandering en toenemende dreigingen. We begrijpen dat gemeenten moeten bezuinigen en dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar de impact op de brandweer is groot.”

Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen, maar er worden verschillende scenario’s doorgerekend. De komende tijd zal duidelijk worden of het kabinet gehoor geeft aan de waarschuwingen uit de sector.

Politiek verdeeld, maar bezorgd

Oppositiepartijen SP en GroenLinks-PvdA maken zich grote zorgen en willen dat er direct extra geld komt. „Dit raakt ieders veiligheid”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. „Eenmaal wegbezuinigd komt het waarschijnlijk nooit meer terug.”

Ook binnen de coalitie zijn er zorgen. PVV’er Max Aardema noemt de situatie „dreigend” en wil snel duidelijkheid van het kabinet. VVD-Kamerlid Ingrid Michon is „vrij teleurgesteld” dat het kabinet nog geen concrete reactie heeft gegeven op de vraag om alternatieven voor de bezuiniging te zoeken.

Het kabinet zal dus snel met antwoorden moeten komen, want in de Tweede Kamer groeit de roep om actie. Eén ding is volgens betrokkenen zeker: veiligheid staat op het spel en dat maakt deze discussie hoogst urgent.

Reacties