Auto blijft favoriet voor woon-werkverkeer, fiets volgt op afstand

Op de fiets naar je werk, een typisch Nederlandse gewoonte. Toch geven Nederlandse werknemers er nog altijd de voorkeur aan de auto om naar hun werk te reizen. De ruime meerderheid, 60 procent van de Nederlanders, gebruikt de auto, terwijl 20 procent kiest voor de fiets.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Nationale Vacaturebank en Q&A Research. Toch wint de fiets aan populariteit, vooral bij korte afstanden. Bij mensen met een reistijd van maximaal 30 minuten kiest 65 procent voor de fiets. Drie jaar geleden, in 2022, gaven Nederlanders ook al de voorkeur aan de auto boven de fiets voor woon-werkverkeer.

Gemiddeld duurt een enkele reis naar het werk 32 minuten, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij langere reistijden van 30 tot 60 minuten neemt de helft van de werknemers de auto, waardoor dit vervoermiddel veruit het populairst blijft. In totaal gebruikt 22 procent voornamelijk de fiets en kiest 13 procent voor het openbaar vervoer.

Auto populair, maar fietsvergoeding in de lift

Fietsen is niet alleen goedkoop en duurzaam, het is ook nog eens goed voor de gezondheid én stressverlagend. Ondanks dat de auto sterk de voorkeur heeft, wordt de fiets steeds vaker financieel gestimuleerd door werkgevers, middels een fietsvergoeding. Volgens mobiliteitsplatform Shuttel is het aantal uitgekeerde fietsvergoedingen in het afgelopen jaar met 200 procent gestegen.

„Het is positief om te zien dat werknemers vaker voor de fiets kiezen als hun reistijd kort is”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank. „Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een gezondere levensstijl en minder stress.”

Toch krijgen lang niet alle werknemers een fietsvergoeding. Uit een onderzoek van vakbond CNV blijkt dat twee derde van de werkenden geen vergoeding krijgt voor fietsgebruik. Vooral in de commerciële sector zijn regelingen hiervoor schaars, terwijl ze binnen de overheid en het onderwijs vaker worden aangeboden.

Korte reistijd steeds belangrijker voor jongeren

Voor jonge werknemers speelt reistijd een grote rol bij de keuze voor het werk. Onderzoek van Nationale Vacaturebank laat zien dat 71 procent van de 18- tot 29-jarigen bereid is meer uren te werken als hun reistijd korter wordt. Daarnaast geeft bijna de helft aan dat ze zelfs akkoord zouden gaan met een lager salaris als ze hierdoor minder lang hoeven te reizen.

„Dit onderstreept hoe belangrijk een baan dichtbij huis is voor jong werkend Nederland”, aldus Boon. „Naast hun werk willen zij voldoende tijd overhouden voor sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Wie in totaal twee uur per week fietst in plaats van tien uur per week in de auto zit, creëert die ruimte veel makkelijker.”

