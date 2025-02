Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Arbeidsmigranten dakloos op straat: ‘Onnodig en onmenselijk, help ze snel weer aan de slag’

Het is onnodig en onmenselijk dat arbeidsmigranten op straat belanden. Dat stellen het Leger des Heils en vakbond CNV. Wat deze organisaties betreft moeten deze mensen snel aan nieuw werk worden geholpen.

Het Leger des Heils en CNV pleiten ervoor om werknemers uit andere EU-landen kortdurend op te vangen als ze hun baan verliezen en daardoor dakloos raken. Landbouwminister Femke Wiersma zei vorig jaar dat arbeismigranten in verschillende sectoren en ook haar aandachtsgebied landbouw juist hard nodig zijn.

Proefprojecten in zes steden

„De meeste arbeidsmigranten kunnen snel weer ergens anders aan de slag”, zegt Harm Slomp tegen De Telegraaf. Slomp is bestuursvoorzitter van het Leger des Heils en baseert zijn woorden op ervaringen bij proefprojecten in zes steden, waaronder Eindhoven en Den Haag. „Die gemeentes vangen sinds 2023 werkloze migranten op als ze hun baan plotseling zijn kwijtgeraakt”, vertelt hij. „In Eindhoven vond 60 procent van de arbeidsmigranten binnen negen dagen ander werk. 20 procent koos ervoor om terug te keren naar het thuisland.”

Arbeidsmigranten begeleiden

Dat lukt omdat in de zes gemeenten nauw wordt samengewerkt tussen regionale werkcentra (daar zijn er nu 16 van in ons land, maar het moeten er 35 worden red.), de daklozenopvang en sociale partners. Ze begeleiden arbeidsmigranten, net zoals dat in coronatijd met veel mensen die hun baan verloren gebeurde, zo snel mogelijk van werk naar werk. Ook bieden ze hen maximaal drie weken onderdak aan.

In november kwamen arbeidsmigranten in politiek Den Haag aan bod als het om overlastgevers ging. De VVD pleitte toen voor een terugkeerpremie, waarmee deze migranten dan naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

