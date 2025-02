Deel dit artikel: Share App Mail Pin

5 vragen en antwoorden over het plan voor een aanslag op Chantal Janzen- en Jan Smit-feest in Ahoy

De politie kijkt samen met Ahoy in Rotterdam welke maatregelen nodig zijn tijdens het Festival der Liebe, dat mogelijk doelwit zou zijn van een aanslag door radicale moslims. Wat is er aan de hand? Vijf vragen en antwoorden over wat er tot op dit moment bekend is.

Festival der Liebe is een muziekfeest dat in het teken staat van Duitstalige muziek. Het festival vindt plaats op 7 en 8 maart en dan heb je het over ongeveer 30.000 toeschouwers in totaal. De presentatie is in handen van Chantal Janzen en Jan Smit. Vorig jaar was de eerste editie van Festival der Liebe. Dat was nogal een succes, dus een tweede keer kon niet uitblijven.

Plan voor aanslag op Chantal Janzen en Jan Smit-feest

1. Wat is er rond het Festival der Liebe aan de hand?

Radicale moslims zouden het hebben voorzien op het Festival der Liebe in Ahoy Rotterdam. Dat meldt de Duitse krant Bild, die zich baseert op een Duitstalige website die van Islamitische Staat (IS) zou zijn. Het feest in Rotterdam wordt niet als enige genoemd. Als andere doelwitten staan carnavalsfeesten in Keulen en Neurenberg op de genoemde site. In Duitsland is men extra alert, door een recente aanslag op de kerstmarkt in Magdenburg en een auto die op een menigte in München inreed.

De tekst op de site roept op om een ‘volgend doelwit’ te kiezen. Ook zijn een mes, een pistool en een paar kogels te zien. Op de website Al Saif Media riep IS aanhangers onlangs op om mensen omver te rijden.

2. Hoe serieus wordt het bericht genomen?

Uiterst serieus uiteraard. Volgens de politie in Keulen is dit soort uitingen echter ook bedoeld om onrust te zaaien onder de bevolking. De plannen voor de inzet van de politie tijdens carnaval zullen in die stad verder worden aangescherpt. De politie in Neurenberg meldde vanmorgen niet op de hoogte te zijn van specifieke aanvalsplannen of een specifieke dreiging.



3. Hoe is dit nieuws in festivallocatie Ahoy aangekomen?

Ongetwijfeld hard, maar woordvoering van Ahoy kan er in verband met onderzoek nog even weinig over zeggen. De Rotterdamse evenementenlocatie, dat veel meer grote festivals als bijvoorbeeld Vrienden van Amstel LIVE organiseert, staat in contact met de politie over een aanslagplan. Dat heeft men in ieder geval laten weten. „Wij zijn op de hoogte van de berichtgeving in de media en hebben op dit moment geen verdere informatie”, zegt de woordvoerder van Ahoy. „Vanzelfsprekend hebben wij contact opgenomen met de politie. Uiteraard staat veiligheid centraal voor Rotterdam Ahoy, haar bezoekers en medewerkers.”

Ook de gemeente Rotterdam is op de hoogte van het bericht over Festival der Liebe. „De politie doet er onderzoek naar”, is wat een woordvoerster van burgemeester Carola Schouten erover kan zeggen.

4. Wat is de reële kans op een aanslag in ons land?

Die vraag wordt standaard beantwoord door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). NCTV is uiteraard op de hoogte van het bericht dat het Festival der Liebe mogelijk doelwit is van een aanslag. Volgens een woordvoerder ligt de dreiging in ons land nog altijd op het op een na hoogste niveau (4 van 5). Dat betekent dat er een reële kans is dat in Nederland een aanslag plaatsvindt.

„De staat van niveau 4 betekent al een hoge alertheid van onze (lokale) veiligheidspartners”, staat in een reactie van de NCTV. „Dit betekent ook dat aanvullende berichtgevingen altijd worden meegewogen en er gekeken wordt op welke wijze eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn.”

5. Hebben Chantal Janzen en Jan Smit gereageerd?

Chantal Janzen neemt het bericht over een aanslagplan „zeer serieus” en heeft er contact over met Ahoy. Dat heeft zij laten weten via een woordvoerder van haar mediabedrijf &C. Ook Volendam Music, het management van Smit, meldt dat er contact is geweest met de Rotterdamse zaal over de berichten in de Duitse media.

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) verwijst in een bericht op X naar de reactie van de NCTV. „Veiligheidspartners blijven alert en wegen nieuwe informatie zoals deze steeds mee”, schrijft Van Weel.

