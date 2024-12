Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe jaar begonnen met wind en vuurwerk

Het nieuwe jaar is begonnen. Hoewel het op veel plekken in Nederland regent en waait, is 2025 in meerdere gemeenten afgetrapt met een vuurwerk- of lichtshow.

Zo kon de grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam doorgaan. Burgemeester Carola Schouten startte de show met een druk op de knop. In Amsterdam werden wel meerdere vuurwerkshows afgelast door de harde wind. De twee lichtshows op het Museumplein konden wel doorgaan. Op het plein stond ook weer een grote aftelklok.

In Tilburg werd de jaarwisselingsshow vervroegd vanwege de harde wind die was voorspeld. In het Friese Burum werd de vuurwerkshow uitgesteld. In dezelfde gemeente (Noardeast-Fryslân) werden ook meerdere vreugdevuren vervroegd aangestoken, evenals in Scheveningen, Duindorp en Amsterdam.

Ook op televisie waren de laatste minuten tot aan 2025 te volgen. Op NPO 1 begon de aftelklok om 23.50 uur te tellen, voorafgegaan door de oudejaarsconference van cabaretier Pieter Derks. Op de zenders van RTL werd de aftelklok om 23.55 uur aangezet, Talpa had geen klok. Op NPO Radio 2 werd de Top 2000 zoals vrijwel elk jaar afgesloten met het nummer Bohemian Rhapsody van Queen.

In negentien gemeenten is het dit jaar verboden om zelf vuurwerk af te steken. In nog zo’n honderd andere gemeenten geldt voor sommige locaties een afsteekverbod.

ANP

Reacties